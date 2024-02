Invitan a realizarse pruebas rápidas de detección de VIH en Xalapa

Xalapa.- El ataque sistemático de la derecha y el intervencionismo extranjero no mermarán el cariño y reconocimiento que el pueblo mexicano tiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la diputada federal de Morena, Claudia Tello Espinosa.Explicó que la “guerra” mediática emprendida por The New York Times y medios de la derecha así como los señalamientos que se registran en torno al mandatario mexicano y su familia solo son calumnias e intentos de disminuir su popularidad, cosa que no lograrán. Tello Espinosa destacó que muestra clara es que tras las acusaciones infundadas en contra del mandatario mexicano, los propios paisanos que viven en Estados Unidos se manifestaron frente a la sede del rotativo estadounidense que ha emprendido una campaña encarnizada y sin pruebas contra Andrés Manuel López Obrador.“No podemos perder el tiempo en calumnias, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en no caer en provocaciones, y en este caso ha respondido bien y dentro del marco institucional sobre esta nueva campaña en su contra, no es la primera ni será la última pero sabemos también que los tiempos electorales son motivo de estos ataques”, puntualizó.Explicó que en Morena continuarán unidos y organizados para apoyar al ejecutivo nacional porque seguramente esta guerra sucia se va a reforzar por parte de la oposición conforme avance el proceso electoral, particularmente cuando inicien formalmente las campañas políticas. Por último, recordó que la confianza popular lo es todo y seguramente la continuidad de la 4T será refrendada con Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México y Rocío Nahle en Veracruz.

Redacción Noreste