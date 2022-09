 iPhone 14: precio, características y lo que debes saber del nuevo smartphone de Apple

España.– Científicos de la Universidad de Oviedo, en España, han revelado el código genético de la ‘medusa inmortal’, una especie marina capaz de rejuvenecer y hacer retroceder su estado adulto al de pólipo, que podría ayudar a desvelar el secreto de la longevidad y encontrar nuevas claves sobre el envejecimiento en los humanos.

En su estudio, publicado el lunes en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, los especialistas María Pascual Turner, Víctor Quesada y sus colegas de la Universidad de Oviedo mapean la secuencia genética de Turritopsis dohrnii, la única especie conocida de medusa capaz de volver a su estado larvario tras la reproducción sexual.

Al igual que otros tipos de medusas, Turritopsis dohrnii pasa por un ciclo de vida de dos partes, viviendo en el fondo del mar durante la etapa asexual, donde su función principal es sobrevivir en épocas de escasez de alimentos. Cuando las condiciones son las adecuadas, las medusas se reproducen sexualmente.

‘Medusa inmortal’, las claves contra el envejecimiento

“Si bien el envejecimiento afecta a la mayoría de los organismos vivos, el hidrozoo Turritopsis dohrnii es la única especie capaz de rejuvenecer repetidamente después de la reproducción sexual, volviéndose biológicamente inmortal”, escribieron los autores del estudio publicado el lunes por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).