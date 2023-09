Irrumpe manifestantes Hospital del ISSSTE de Veracruz puerto

Xalapa, Ver.- Ante una multitud de simpatizantes que la esperaron en la sede estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la ciudad de Xalapa y acompañada de diputados locales la secretaria de Energía, Rocío Nahle García notificó personalmente la noche de este lunes al dirigente Esteban Ramírez Zepeta su registro como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Dijo que siempre que se registra lo hace en la sede del Morena y por ello acudió a notificar de acuerdo al formato de la inscripción: “Lo hice en el 2015, lo hice en el 2018 cuando me inscribí para senadora y hoy nuevamente lo estamos haciendo. Yo me inscribí como todos, en línea, así lo mandata, pero es una obligación porque es el Comité Estatal, es la sede de Morena y voy a entregarles una copia de mi inscripción”.

Posterior a su notificación formal, Rocío Nahle salió al balcón del edificio sede del partido y agradeció el apoyo de sus simpatizantes, personas de distintos grupos al interior de Morena y procedentes de varios municipios del estado.

«Soy una mujer de trabajo, soy una mujer de resultados y el pueblo de Veracruz lo dirá y yo me voy a someter a lo que digan los veracruzanos, me voy a someter a la convocatoria porque siempre lo he hecho y vamos a trabajar todos juntos porque esto es nuestra comunidad, esta es nuestra sociedad, por eso estoy aquí».