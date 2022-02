Jaime Ordiales regresa a La Máquina tras salida de Álvaro Dávila

Foto: La Jornada.

China.- El patinador mexicano, Donovan Carrillo, tuvo una participación histórica en las Olimpiadas de Invierno en China 2022, con una una puntuación de 218.13 en la final del Patinaje Artístico.

El atleta de 22 años, hizo historia al colocarse como el deportista mexicano con el mejor resultado en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, sin embargo no llegó a ocupar en la tabla un sitio destacado para ir por la presea olímpica.

¡𝗗𝗢𝗡𝗢𝗩𝗔𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧Ó𝗥𝗜𝗖𝗢! ❄️⛸️



🇲🇽 @DonovanDCarr concluye con una puntuación de 138.44 su programa largo y suma un total de 218.13 pts, en el #PatinajeArtistico, que fue su debut olímpico. #Beijing2022



❄️ Es el primer mexicano en una final de la disciplina. 🙌🙌 pic.twitter.com/ors5tQBPv3 — CONADE (@CONADE) February 10, 2022

los saltos que Carrillo utilizó durante su participación fueron el Four toe, Triple Axel, Triple Loop, Triple Flip, Triple Lutz combinado con Triple toe, Triple Flip con Euler y Triple Salchow.

Su puntaje final sumó 218.13 puntos debido a una caída por lo que fue penalizado por un punto. La calificación fue de 66.56 en elementos técnicos y en presentación 72.88 puntos.

Donavan Carrillo y su familia agradecieron las muestras de cariño del pueblo mexicano y de Latinoamérica a través de distintos medios de comunicación.

Foto: Milenio. El carisma de Donovan Carrillo lo caracteriza en sus participaciones.

Para la final, Donovan Carrillo utilizó en su programa las canciones Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin, su vestuario destacó la noche de este miércoles, pues Carrillo utilizó un traje negro con dos mil piedras Swarovski diseñado por el estadounidense Brad Griffie.

Foto: Récord.

Griffie ha vestido a medallistas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador estadounidense Nathan Chen, terminó con un puntaje de 332.60 y conquistó el oro. La plata y el bronce fueron para los japoneses Yuma Kagiyama y Shoma Uno con 310.05 y 293.00 puntos, respectivamente.

