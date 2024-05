Jarochos abandonan a sus mascotas debido a problemas económicos

Veracruz, Ver.- Los problemas económicos que han sufrido los veracruzanos durante los últimos 6 años, han llevado a que muchos de ellos abandonen a sus mascotas debido a la falta de solvencia para poder brindarle el cuidado necesario, mencionó Marina Esquivel, integrante de Rescatistas Independientes.

La activista mencionó que en las colonias de la zona norte del municipio de Veracruz es de donde más casos de maltrato animal tienen registro, situación por la que piden el apoyo del Centro de Salud Animal para disminuir la problemática y brindar la ayuda necesaria a las mascotas.

«Pedimos Centro de Salud Animal con vacunas para personas con escasos recursos, a nosotros nos sale muy caro el tratamiento de un perro con moquillo, la gente lo saca a la calle por no tener economía, prefieren comer, a cómo está la situación, a vacunar a un perro. Gente que yo he ayudado en las colonias, porque la verdad zona norte está terrible, que me dicen ‘señora yo quiero al perro pero no tengo dinero’, para eso queremos un Centro de Salud Animal digno, donde nosotros podamos llevar a los animales, no hay esterilizaciones gratuitas, no hay esterilizaciones a bajo costo, tenemos que estar buscando quién opera más barato o que veterinario nos da el crédito para poder pagar con nuestros recursos», mencionó Marina Esquivel.