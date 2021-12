Javier Duarte obtiene nuevo amparo contra orden de aprehensión

Villahermosa, Tabasco.- Ante la votación del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer la consulta de revocación de mandato, el presidente aseguró que la consulta ciudadana para la revocación de mandato establecerá un precedente histórico “lo quieran o no”, pues aunque falta conocer los resultados de la misma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió, de manera provisional, realizar el proceso.

“Eso es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta, lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero, no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no lo quieran”, puntualizó.