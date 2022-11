Javier Roldán – a derrota en el BID 

TRAS LA VERDAD

El gobierno de la “transformación” resultó una fábrica generadora de pobres.

El presidente de la República presume a los pobres, gracias a ellos se sostiene, dijo ayer en el desfile del 20 de noviembre. Cinismo exacerbado de López Obrador.

Su cuarta transformación se ha traducido en la generación de más millones de pobres, de acuerdo a los resultados que arroja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Cada año son más pobres y no solo en lo económico, no les alcanza para comer; también en el ámbito de la salud y la educación. Las cifras no mienten.

Para este 2022, el Coneval calcula que los pobres aumentarán en 2.5 millones más, alcanzando la cifra de 58.1 millones de mexicanos pobres; 6.1 millones más de pobres desde que AMLO inició su gobierno.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), también señaló que, para cuando López Obrador recibió el gobierno había 52 millones de pobres; y, para este año 2022, alcanzará la cifra de 58.1 millones de pobres. Un incremento bárbaro en la pobreza. En eso se ha traducido la política de la cuarta transformación: gobierno generador de pobres.

El pésimo manejo de la economía es el resultado del incremento desmesurado en la inflación que alcanza el 8%, lo cual empobrece aún más a la población: datos del Inegi. Los empleos perdidos durante la pandemia no se han podido recuperar. La economía se desaceleró a razón de la desconfianza hacia las políticas arbitrarias del gobierno federal, destrozan el Estado de Derecho, situación que generó el conflicto por violaciones al T-MEC. México se encuentra demandado por los gobiernos de los EUA y Canadá.

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo interino de la Cepal, afirmó que no es la guerra de Ucrania la causante de los problemas económicos que aquejan a México.

A mediados del año 2022, Rolando Ocampo, director de la división de estadísticas de la Cepal, había previsto un incremento del 1.3% de la pobreza en México. Y no se equivocó, hay más pobres en nuestro país.

Las medidas de “sacrificio” en la administración pública federal fueron trasladadas a los mexicanos más pobres; de la austeridad republicana, AMLO pasó a la pobreza franciscana; sí, pero los pobres son quienes han cargado con la pobreza, no la burocracia federal, ellos siguen disfrutando de los beneficios del disfrute del erario.

La carencia en los servicios de salud de la población pasó del 16.2% al 28.2%, según datos oficiales derivados de los informes de medición d la pobreza en México, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Adiós a los servicios de salud que prometió López Obrador. Destruyó el Seguro Popular, para generar mayor pobreza en la salud de millones de mexicanos.

A pesar del escándalos fracaso de las políticas sociales asistenciales del gobierno de López Obrador, ayer domingo, con el desparpajo que le caracteriza, expresó en el aniversario de la Revolución Mexicana: “En todo caso, la traición contra Madero ayuda a entender el porqué de nuestra estrategia política; si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y “en especial por los pobres”, ya nos habrían derrotado los conservadores o habríamos tenido que someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en simples títeres o peleles, de quienes ya se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país. Ya se sentían los dueños de México”.

Las afirmaciones del presidente López Obrador caen por su propio peso, los duros datos oficiales desmientes sus falaces discursos.

Confesión de parte, relevo de pruebas, reza un principio entre los Abogados litigantes. La fábrica de pobres del presidente López Obrador, es el sostén de la demagogia de sus discursos.

Falta diseccionar a los pobres, de entre los más pobres, eso que denominan como los pobres de la pobreza extrema; han aumentado en más de 10 millones de mexicanos.

De acuerdo al discurso de AMLO, éste necesita a los pobres para sostenerse en el poder. Por eso cada año su gobierno produce más y más pobres, a quienes manipula con dádivas miserables que obtiene del pago de los impuestos de todos aquellos que acusa de conservadores y aspiracionistas.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

