Javier Roldán – Andrés y Justin

POR SI ACASO…

*Antes que el interés personal está el de la Nación

*Sin Fideicomisos México paga las consecuencias

ES TANTO el afán de que se terminen de una vez por todas los desastrosos gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional –sobre todo ahora que hasta el pueblo bueno comienza a darle la espalda al Presidente debido a que no encuentran respaldo durante desastres naturales pues la desaparición de fideicomisos arrebató el dinero al Fonden, salud, educación e, incluso a la Fiscalía General de la República y el INE-, que de plano la dirección nacional del PAN ya instruyó a los comités Estatales de ese partido a pactar coaliciones con todos los institutos políticos, menos con Morena -a quien desean echar del poder dados los erráticos resultados que han dado desde la Federación hasta las Entidades emanadas, como es el caso Veracruz donde la violencia, pese a las trilladas e inútiles reuniones de la mesa de seguridad, a llegado a tal grado que no pasa día sin ejecutados, secuestrados, descuartizados, extorsionados o víctimas de asaltos, y que decir de feminicidios o carencia de medicamentos para niños con cáncer en hospitales, para afectados por el VIH/Sida o, incluso, para contener la influenza o el dengue. Pero Veracruz es solo un ejemplo de cómo desgobiernan los morenos y, lo peor, como los diputados Federales a ojos cerrados aprueban cualquier barbaridad que se le ocurre al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

POR ELLO, según el diputado Federal y secretario de Asuntos Indígenas de la dirigencia nacional del “blanquiazul”, Carlos Valenzuela, en una reunión privada se llegó al acuerdo de ir coaligados con cualquier partido, menos con Morena, algo que no se descarta ya que basta recordar que hace un par de meses, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés indicó que estaba en pláticas avanzadas con el PRD y Movimiento Ciudadano para conformar una gran alianza rumbo a los comicios del 2021 para renovar la Cámara de Diputados. Y es que si la oposición termina con la hegemonía de MoReNa en la cámara baja, el Presidente quedaría atado para seguir haciendo su santa voluntad, y hasta se podrían revertir algunos acuerdos que en realidad han venido a perjudicar aún más a los que menos tienen, como es el Fondo para Desastres Naturales, sobre todo ahora que el sur y sureste del País enfrentan las inclemencias del mal tiempo que ha dejado a miles desamparados. Y es que, como ya no hay dinero que le alcance al Presidente para seguir quedando bien con sombrero ajeno, esto es, regalando dinero que no es suyo sino de todos los mexicanos y que debería ser usado en obras y servicios de beneficio común ya que se obtienen vía contribuciones, se aventó la puntada de desaparecer, incluso, fondos o fideicomisos tan importantes como: el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo Institucional del Conacyt, Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; asimismo el Fondo Metropolitano, entre otros, lo cual deja de desarmados a científicos e investigadores que tanto aportan, incluso, a la medicina.

PO LO pronto, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional ya aprobó instruir a sus comités estatales y a nivel nacional para que construyan acuerdos para conformar coaliciones con otros partidos políticos, excepto Morena que es a quien desean sacar del poder desde el 2021, esto es, construir un frente #TodoscontraMorena, pues según el secretario de Asuntos Indígenas de la dirigencia nacional del PAN, Carlos Valenzuela, en una reunión privada se llegó al acuerdo de ir coaligados con todos los partidos políticos. “Aprobamos en la Comisión Permanente Nacional de Acción Nacional la posibilidad de ir en coalición con cualquier partido político a excepción de Morena, pues antes de cualquier interés partidista está el interés de la nación”, expone. El PRD ya aceptó avanzar en alianzas, pero Movimiento Ciudadano rechazó la propuesta debido a que su estrategia es ir sin alianzas partidistas en las elecciones del próximo año. La alianza entre PAN y PRD se cocina con un acuerdo en el que se lanzarían al menos 100 distritos electorales para diputaciones federales.

SE SABE, también, que ya hay pláticas con el PRI para lograr en Estados claves donde se disputarán gubernaturas alianzas estratégicas, y que sea postulado el candidato mejor posicionado de los partidos coaligados , algo que podría no darse dadas las ambiciones personales de los actores políticos, aunque tampoco se descarta, pero hay que recordar que algunos priistas están bajo amenazas como la diputada Erika Ayala debido al cúmulo de aviadores que tenía en el Cobaev, donde incluso cobraba su hijo con plaza de catedrático sin tener siquiera 18 años y, peor aún, sin contar con una carrera profesional o equivalente, por lo que no le quedó sino aceptar las condiciones que le impusieron para, incluso, no ser denunciada y desaforada. Por ello la priista ex dirigente de la CNOP Estatal vota todos los acuerdos de MoReNa en el congreso, convertida en uno más de los legisladores de ese partido.

Y ES que el Presidente, con el capricho de desaparecer los fideicomisos se pasó a traer a quienes considera enemigos como es el gremio periodísticos al eliminar el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, entre otros, muy a pesar de que los primeros dos años de su gobierno se han convertido en los más fatales para los medios de comunicación al ser asesinados casi 20 comunicadores. En ese tenor, bajo el argumento de que no existe control sobre una bolsa de casi 700 mil millones de pesos de estos fideicomisos, propuso su eliminación y las consecuencias se observan ahora en su propio Estado, sobre todo en el municipio de Macuspana de donde es originario, sin descartar por supuesto, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

AHORA FALTA saber cómo reaccionarán los gobernados ante los desatinos de López Obrador, y si le refrendan el voto de confianza que le otorgaron en el 2018 tras ser considerado un peligro para México que, finalmente resultó serlo, por lo que, en una de esas en la afamada consulta ciudadana que propone para la revocación de mandato terminan echándolo del poder. A ver qué pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – AMLO: tras las huellas del intolerante Trump