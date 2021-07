Javier Roldán – Cada quién con sus estrategias

*En el juego dominical de Cruz Azul contra León, en la Copa, solo cuatro o cinco de los 22 jugadores cantaron el Himno Nacional, los demás eran extranjeros. Por eso está el futbol mexicano como está, sin números 9 en la selección. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Cuando el poder asalta a las universidades, aguas, eso solo en los regímenes totalitarios o comunistas. Alguna vez el Ejército mexicano entró con un bazucazo a una defeña escuela, San Ildefonso. Cuando los odios de Díaz Ordaz al rector, Javier Barrios Sierra, iluminaban nuestro México. Derribaron una puerta y ese dato y otros sangrientos hechos de esos días, nos marcaron. El rector Barrios, dijo: “He aceptado el honroso cargo de rector de nuestra Universidad a sabiendas de la ingente responsabilidad que comporta; sobre todo en estos momentos de crisis; pero consciente también de que me debo a esta casa, no podía menos que entregarme sin condiciones a su servicio al ser ungido por la mayoría de sus profesores y alumnos. Llego sin compromiso alguno, salvo el que contraigo con la misma Universidad”. Ahora esa historia, guardando sus debidas proporciones, se está reviviendo en Puebla, donde el gobernador poblano, Luis Barbosa Huerta, y sus matacuaces polis entraron a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por el poder, no solo de controlar las fundaciones, sino de hacerse de todo ese dinero que allí pulula. Esa Puebla no se merecía lo que le pasó, cuando cayó aquel helicóptero de la muerte y se llevó a la gobernadora, que había ganado la elección y apenas iba a tomar posesión. Los vientos de la maldad operaron a favor de este gobernador camorrero, que tiene secuestrada esa Universidad, donde muchos estudiantes de Orizaba, Córdoba y Veracruz, allí abrevan su saber.

EL REVES

El Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales, ordenó restituir al Patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que encabeza Margarita Jenkins de Landa, al mismo tiempo regresar las instalaciones de la institución y reconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector. Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, explicó que, con la orden del juez, el patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno de Puebla, está obligado a devolver las instalaciones después del operativo realizado el pasado 29 de junio.

MEXICANA OVACIONADA EN CANNES

Recibir una ovación de ocho minutos con el público de pie en el Festival de Cannes tras proyectarse su película La Civil fue una experiencia inédita e increíble para Arcelia Ramírez, tanto que la marcó y le sacó lágrimas. «Fue un momento muy especial en el que hay como un asunto de: ‘¡¿Sí está pasando de verdad?!’. De repente como que no lo podíamos creer, sí nos sorprende mucho», dice la actriz, en entrevista telefónica, desde Francia. La mexicana se ganó al público que vio la cinta por su buena interpretación de Cielo, personaje basado en el caso real de la activista Miriam Rodríguez, una mujer cuya hija fue secuestrada y que después se convirtió en otra víctima de desaparición. En la ópera prima interpreta a una mujer que emprende la búsqueda de su hija, secuestrada por un cártel en el norte de México. Sin ayuda de las autoridades, se gana la confianza de un militar poco ortodoxo que la arrastrará a una escalada de violencia.

«(La ovación) Creo que fue producto de la empatía que tuvieron con el personaje, y a través de Cielo es una ovación a todas las madres que están viviendo una situación tan trágica como la que vive ella en la historia», indica.

Mihai y el coguionista mexicano Habacuc Antonio de Rosario llevaron una investigación de casi seis años para la película.

