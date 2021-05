Javier Roldán – Clases presenciales como llamado a misa

TRAS LA VERDAD

Ayer martes AMLO “regañaba a la oposición por gastar a lo tonto en campañas negras o guerra sucia para ganar las elecciones” ¿Acaso no es eso lo que ha venido haciendo desde que tomó posesión del cargo como presidente de la República? ¡Gastar a lo tonto el presupuesto público!

Todo a razón de presumir (no le consta) la contratación de Antonio Solá, aquel estratega de la comunicación que creó la campaña de “López Obrador es un peligro para México”. Ahor resulta que critica a la oposición por sus estrategias para lograr el voto mayoritario en las elecciones del 6 de junio próximo. AMLO debiera criticar a su partido Morena, que se viene destrozando desde las entrañas por las candidaturas, a grado tal que a unos días de las elecciones aún tienen problemas como el de Porfirio Muñoz Ledo; deben resolver si le otorgan o no la candidatura de la reelección.

No cabe duda que es mucha la desesperación y constantes los tropiezos de López Obrador, quien como presidente continúa siendo un peligro para México. En poco más de dos años de gobierno ha logrado destruir instituciones que en décadas fueron parte de los cimientos de la democracia mexicana. El autoritario de AMLO, quien gasta millones de pesos diariamente en sus “epístolas” mañaneras dirigidas a dividir a los mexicanos, permanentemente justifica sus fracasos, echa culpas de sus incapacidades, cubre sus corruptelas y protege a los delincuentes, por eso los más 85 mil asesinatos en lo que va de su sexenio.

López Obrador, sí que sabe dilapidar a lo tonto el presupuesto público, dinero que es de todos los mexicanos. Ante el fracaso de la rehabilitación de las refinerías y la construcción de una nueva refinería que costará más de 8 mil millones de pesos, resulta que compró parte de una vieja refinería ubicada en territorio norteamericano, supuestamente para que no haya gasolinazos y exista suficiente abasto de combustible para el consumo de los mexicanos. Fracaso anunciado de otro tropiezo que no es más que la ratificación de sus incapacidades para gobernar. La refinería de Dos Bocas, no servirá.

Metido en el proceso de las campañas electorales, el insensato y pueril presidente, también aprovechó para “exhibir” otra tarjeta de consumo local que se entrega en Guadalajara, Jalisco, para la compra de alimentos. El sátrapa argumentó que, “puede ser legal, pero considero que es una imprudencia, no es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de la elección” ¿Acaso no entendió que él no es nadie para meterse en temas electorales? También argumentaría el cínico presidente que es tiempo de “veda electoral” ¿Entonces qué hace metido en la veda electoral? Más tropiezos del inconsciente que busca descarrilar el proceso de elección ante la inminente pérdida de su mayoría en la Cámara de Diputados.

AMLO ya no tendrá el estipendio vergonzoso y abusivo control de las decisiones en la Cámara de Diputados. La alianza electoral de la oposición se ha reposicionado en las preferencias electorales.

Como balde de agua fría cayó el acuerdo legislativo que suscribieron las tres fuerzas políticas. No van en contra de Morena; no, el propósito de la oposición es evitar que López Obrador destruya a México, esa es la finalidad, quitarle el control de la Cámara. Van por el rescate del control constitucional que se ha perdido por la absurda subordinación de la bancada morenista a la voluntad del titular del Poder ejecutivo. Perdieron la dignidad y la vergüenza los diputados federales, cuales lacayos solo obedecen las órdenes de AMLO y hacen a un lado su responsabilidad.

Más molesto quedó AMLO por la resolución del INE, al no “bajar” la publicidad política de la oposición referente a la tragedia que ocasionaron funcionarios de Morena, por el descarrilamiento de los vagones del Metro de la Línea 12, en donde fallecieron 26 personas, además de muchos lesionados. En el promocional político-electoral se responsabiliza políticamente a Marcelo Ebrard Causaubón, por la pésima y costosa obra; a Mario Delgado, por realizar pagos indebidos multimillonarios por la obra inservible y a Claudia Sheimabum, por no darle mantenimiento a las obras del Metro. El promocional no los criminaliza de los actos. Por cierto, no hay un solo presunto responsable y la supuesta Fiscal de Hierro, Ernestina Godoy, protagonista en muchos otros asuntos, resultó de plastilina, no ha salido a dar la cara, todo lo lleva con sigilo, tras bambalinas esperando que pasen las elecciones. Ese promocional también irritó sobremanera al “párroco de Palacio Nacional”.

AMLO en la orilla del precipicio electoral, a unos días de perder el abusivo poder que ilegalmente ha desempeñado con el contubernio de su bancada y despreciables aliados en la Cámara de Diputados.

El documento suscrito por los aliancistas consta de 10 puntos, entre los que destacan retomar el control constitucional en la definición del presupuesto y en la fiscalización del gasto público, además de respetar a los organismos autónomos, restituir programas sociales eliminados y lograr el desarrollo económico con respaldo de la micro y pequeña industria. Nada de eliminar programas sociales, como argumenta Morena. Este tropezó también dolió. Se raspó el alicaído Andrés Manuel López Obrador. La intención es clara, regresar al presidente de la República al orden constitucional, antes de que convierta su gobierno en una “democracia imperial”. No cabe duda que “López Obrador es un peligro para México” ¡Hay que detenerlo por medio del voto popular!

Por Héctor Parra Rodríguez

