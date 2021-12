Javier Roldán – ¿Cómo reparará el daño Cuitláhuac?

Por Gilberto Haaz

LA FRIA MAZMORRA

Debían ser días de noche de paz, noche de amor, debían ser días de guardar, como escribía el gran Monsiváis, de recogimiento espiritual por lo que se celebra; debían ser días en que la paz de los humanos reine sobre esta tierra; debían ser días que, desde el púlpito mañanero, no haya confrontaciones ni odios. Confucio habló de las riñas: “No contestes a una palabra airada replicando con otra de igual tenor. Es la segunda, la tuya, la que seguramente os llevará a la riña”. Debían ser días de que cada quien, en su casita, en la cena de Nochebuena, exprese sus mejores deseos. Sin embargo, el panorama político para Veracruz entró en una dinámica muy fuerte y muy fea. Es un pleito entre el presidente AMLO y Ricardo Monreal, donde el mensajero es el gobernador Cuitláhuac García, de allí el apoyo presidencial. El Cui es el jamón del sándwich, donde las tapas son Monreal y AMLO. El senador ya sabe que él no va, que por ninguna circunstancia será candidato de Morena a la presidencia y, desde allá arriba le soltaron los sabuesos y quien cayó en esa trampa o esa red, fue un hombre suyo, José Manuel del Río Virgen, al que todos los que le conocen lo consideran un hombre probo, honorable y ejemplar. Y uno se pregunta, porqué ese hilo se rompió por allí. Y mezclan a Dante y a Monreal con alianza de Yunes papá, lo que debe enchilar al presidente tabasqueño. Una mayoría piensa que la comisión senatorial, que busca desaparecer los poderes en Veracruz, no pasará de la amenaza, que mientras el Cui esté cuidado por el presidente AMLO no pasará nada. En la antigüedad, estos pleitos se decidían en segundos desde la secretaria de gobernación, secretarios fuertes, tigres en la política los hubo que apaciguaban esas olas de tsunami, van los nombres de unos cuantos: Luis Echeverría lo fue antes de presidente, Mario Moya Palencia, Jesús Reyes Heroles, Fernando Gutiérrez Barrios, este hombre leyenda levantaba el teléfono y le decía a algún gobernador, fíjate que el patrón dice que te vas y ya te envié la renuncia por Fax, fírmala, y se iba. Eran mediadores del presidente, lo que no hace este tabasqueño, Adán sin Eva (Adán Augusto López), el secretario de Gobernación le quita los golpes al presidente, es su pararrayos. Manuel Bartlett, Chuayffet, Osorio Chong, fueron otros, este último pactó la renuncia y entrega de Javier Duarte de Ochoa, pero al final traicionó ese pacto que habían quedado. Y Javier sigue encerrado. Los que están a favor de Cuitláhuac se han manifestado, apretaron el control desde México y algunos diputados se alinearon. Los que están en contra, aseguran que es el momento para que el presidente AMLO se lo lleve a México y le dé un cargo, total, me dijo un jalapeño, enfrentito tiene al interino, Ricardo Ahued Bardahuil, que solo cruzaría la calle caminando y tomaría protesta. Sería por el bien de Veracruz, dijeron algunos opositores.

REYES PERALTA

Por lo pronto, la misma Nochebuena del 24, Ricardo Monreal y Dante Delgado, como una dupla de Starky y Hutch, se plantaron ante el penal de Pacho Viejo para ver si se podía saludar a los 24 presos políticos. No se pudo. El Supremo cerró la puerta. Dante allí llamó ‘Mequetrefe’ al gobernador Cuitláhuac, y esa palabrita significa: ‘persona insignificante en lo físico o lo moral’. Y Monreal confesó que, por el delito de ultrajes a la autoridad, una señora está en Pacho Viejo encarcelada desde hace seis meses, por mentarle su madre a un policía, cuando las mentadas de madre, digo yo, son el pan nuestro de cada día en los veracruzanos, o como un saludo mañanero. Pero sobresalió el apoyo de Marcelo Ebrard a Monreal, quien le escribió en su tuiter: “Integridad y calidad humana, no abandonar a los compañeros y amigos en la Navidad. Te reconozco”. El hombre más buscado en estos días es el Perry Mason de la Abogacía, Jorge Reyes Peralta. Uno a veces no le entiende a esto de las nuevas leyes y Jorge las explica, lo mismo en Milenio que en el Financiero TV o en los diarios veracruzanos. Ayer le llamé y le pedí me orientara, para saber un poco cómo pinta este merequetengue que vino a armar la fiscala carnala. El abogado tiene confianza en que, la semana próxima, su cliente podrá salir de esa fría mazmorra donde está detenido y así se le oye en los noticieros televisivos en estos días, donde todos los grandes comunicadores se fueron de vacaciones, a excepción de Joaquín López Dóriga, que se quedó a chambear, porque este hombre cuando toma sus vacaciones se va a Santander, en España, en la Cantabria, de donde son sus raíces. Pero esta historia continuará, to be continued.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es una opinión personal del columnista