Javier Roldán – Dante deshoja la margarita 

*Sueñan hasta con sucederlo, pero se conforman con Senado

*Eleazar, Patrocinio, Zenyazen y Cazarin en franca campaña

COMO SE trata de imitar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en todo lo que se le ocurra, al igual que en el ámbito Federal, en el Estatal el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez también tiene sus “corcholatas” para la sucesión de 2024 en el Estado, y en un sueño que se antoja “guajiro”, busca impulsar la postulación de su primo hermano, el subsecretario de administración y finanzas de Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, quien dos veces ha fracasado en la búsqueda de la alcaldía de Jilotepec, de donde es oriundo, aunque ahora, montado en el “pinche poder” no tiene empacho en gastar fuertes sumas para pagar vehículos de pasajeros que le acarren “seguidores”, como lo hizo el fin de semana en Perote para encabezar el movimiento “Celebremos Unidos Todos”, que no es otra cosa que su predestape rumbo al Senado de la República, una diputación Federal por la región o, si los votos le alcanzan para entonces, disputar la mismísima Gubernatura del Estado que, al final de cuentas, si su neófito pariente la alcanzó, porque no él que fue pieza fundamental en ese triunfo, vendiendo promesas incumplidas a grupos políticos y periodistas que cayeron en el garlito, a quienes una vez montado Cuitláhuac en el poder les dieron una patada en las posaderas y se olvidaron de lo pactado. Sabe Eleazar que no es un político simpático, agradable o que convenza, pero dinero mata carita y a cualquier resistencia, y por fortuna ese poderoso caballero lo ha acumulado a manos llena en medio sexenio, y no en vano el fin de semana movilizaron medio centenar de camiones de pajareros de las empresas Miradores y ATB, que gratis no participaron para llevarle gente al primo cómodo que ahora sueña en grandezas, cuando no pudo superar las simplezas, y acaso por ello se dice que en breve renunciará al cargo que ostenta para asumir un puesto en MoReNa y dedicarse a recorrer el Estado.

PERO ELEAZAR no es la única “corcholata” de Cuitláhuac rumbo al 2024, y entre las que se conocen, porque les ha permitido encabezar eventos multitudinarios en abierto, se encuentra Zenyazen Roberto Escobar García –tambien García como el Gobernador en turno-, a quien un día si y el otro tambien le toman las instalaciones de la Secretaria de Educación de Veracruz por exigencia de profesores en diferentes escuelas, o por sindicatos a quienes no les cumplen lo prometido, o profesores a los que no les ha asignado su plaza después de participar en el proceso de admisión 2021-2022. Pero por alguna razón, el Gobernador García Jiménez le consciente todo, y hasta ha ordenado que a los profesores que se manifiestan contra su protegido se les desaloje y detenga, lo que ha engendrado severos conflictos. Con todo y ello, es uno de los aspirantes al Senado, una diputación Federal o, incluso, la Gubernatura, ya que el mandatario no está del todo seguro en apoyar a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García –tambien García-, porque las mediciones que han realizado internamente no la favorecen del todo. Por ello prefiere impulsar a los aldeanos, aunque carezcan de oficio político, pero aún tiene un par de años para que algunos de ellos crezca, apostándole sobre todo a su primo hermano que le ha hecho rico, aunque en la Cuarta Transformación se diga lo contrario y el Presidente lo defienda como si se tratara de Dulcinea del Toboso,

personaje ficticio de Don Quijote de la Mancha escrito por el inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, el afamado “Manco de Lepanto”.

Y SI bien el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos no se encuentra en el exhibidor o vitrina cuitlahueca, lo cierto es que el bajacaliforniano-santuarez no pierde las esperanzas de colarse, y en ese tenor trata de moderar su imagen de duro que le ganó tantas enemistades, y ahora se dedica a coronar reinas del mango, de la naranja, de las peras, de los quesos, de las garnachas y de todo lo que sea comida, sabedor de que si Cuitláhuac no lo impulsa en la aventura que se avecina lo hará Rocio Nahle a quien sirve ciegamente, e incluso se convirtió en oídos de la funcionaria Federal que gracias a su persona estaba enterada de todo cuando sucede en Palacio Estatal, lo que le ha valido ser semicongelado en tareas políticas, incluso en coger al machete para irse de día de campo y hacer como que corta o poda la hierba mala en parques y jardines. Eric es ya una “corcholata” desdeñada, como si se tratara de una tapadura del afamado refresco conocido como Chaparrita, ese que muchos ven con desdén, pero no se da por vencido, pues tras imponer a la mayoría de los jefes de los registros civiles, a varios de hacienda y a ciertos comandantes con el apoyo del titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, cree tener el Estado en la mano. Eric Patrocinio quiere ser Senador de la República o diputado Federal por la cuenca del Papaloapan, una región que recorre permanentemente, aunque en caso de ser Rocío Nahle la candidata a Gobernadora y gana, repetir en el mismo cargo o, mínimo ser el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a sabiendas que desde ahí, es fácil enriquecerse y hacer negocios.

Y LA cuarta “corcholata” que le ha resuelto la vida a Cuitláhuac tanto en el Congreso del Estado como en el Poder Judicial, impulsando, incluso, el arribo de la fiscala carnala que tanto le sirve para sus venganzas es, sin duda, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, a quien le perdonaron, incluso, el compadrazgo con Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada, quien fue detenido por el delito de secuestro agravado que le retiene dos años en el penal de Pacho Viejo hasta que concluya el juicio en su contra, y de quien se dijo que era socio de Cárdenas Sosa, a quien facilitó la compra del ingenio San Francisco «El Naranjal» que en campaña prometió sería rehabilitado y puesto nuevamente en operaciones, algo que jamás cumplió, por el contrario, terminaron vendiéndolo como “chatarra”. Y es que en Abril del 2021, previo al inicio de las campañas electorales, Fabián Cárdenas encabezó, con autoridades gubernamentales, incluido Gómez Cazarin, el arranque de los trabajos de rehabilitación del ingenio azucarero del que dependía la economía de miles de familias de Lerdo de Tejada y municipios vecinos, y ahora se encuentra detenido.

GOMEZ CAZARIN sueña con una diputación Federal, aunque su imaginación lo hace concebir la Senaduría, pues suele decir a quien lo escucha que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez le debe muchos favores, incluido el sanearle a su favor el poder judicial del Estado, quitando a una magistrada presidenta (Sofía Martínez Huerta quien falleció el 22 de febrero de este año en medio de su pena) para imponer a otra sumisa y dispuesta a atender cualquier ocurrencia, en este caso Magda Isabel Inés Romero Cruz. Así las cosas en Veracruz, donde el dinero comienza a fluir para ir construyendo sueños de cara al 2024. OPINA carjesus30@hotmail.com

