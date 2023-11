Javier Roldán Dávila – Colectivos de Búsqueda de Veracruz

DE PRIMERA MANO

*Cuitláhuac el soberbio

Por Omar Zúñiga

El tema de los colectivos en búsqueda de personas desaparecidos es un asunto delicadísimo per sé y hay que tratarlo en consecuencia, con toda la delicadeza y sensibilidad de que somos capaces como seres humanos.

De ese tamaño es el problema, haiga sido como haiga sido y sean cualquiera las causas que lo hayan originado.

Siempre se tiene que tomar en cuenta que lo único que le puede dar sosiego a las madres y/o padres de familia en búsqueda su hij@ desaparecid@ es encontrarlo, como y a costa de lo que y de quien sea.

Esto hay que multiplicarlo por seis mil 894 casos de desapariciones entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2023 en Veracruz, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda y que ubica a la entidad en el nada orgulloso quinto lugar a nivel nacional con esta problemática.

Este es el contexto en que diversos colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos mantenían cerrados hasta anoche todos los accesos al centro de Xalapa, con el consecuente caos, pérdidas de horas-hombre y por supuesto, las pérdidas económicas que ello significa para los miles de comercios que se vieron afectados desde el lunes por la mañana, muy temprano.

La exigencia era poder entablar un diálogo con el soberbio de Cuitláhuac García para que se cumpla el compromiso de este gobierno de sentarse a una mesa de trabajo junto con la Fiscalía General del Estado, pendiente desde febrero, es decir que van tarde apenas nueve meses.

Pero el inepto del gobernador Cuitláhuac García (AMLO dixit), lejos de sensibilizarse, lo único que atinó a hacer fue publicar, a modo de explicación, un desafortunado libelo en sus redes sociales, más de 24 horas después de iniciada la propuesta; y hacer una invitación a los “Representantes de los medios de comunicación, comparto la agenda de Gobierno del Estado:

Martes 07 de noviembre de 2023

GOBERNADOR

10:00 horas – Inauguración de la Expo Turismo Veracruz 2023.

Lugar:– Lobby oriente del WTC Veracruz, bulevar Adolfo Ruiz Cortines #3497, colonia Ylang Ylang, Boca del Río.Agradecemos su participación y compromiso por mantener a la sociedad veracruzana siempre informada.”

Y parafraseando a una gran reportera y mejor amiga Ángeles González: “cuando te importa tres metros de chorizo atender a los colectivos y tener un caos la capital del Estado”.

Ese es el nivel del compromiso social de este gobierno estatal con sus gobernados y no de ayer, sino desde 2018.

Por si fuera poco y como si les hiciera un favor luego de la inauguración , Cuitláhuac dijo que ya les había dado fecha de diálogo para ¡el 24de noviembre!

Como era de esperarse, los colectivos lo tomaron como lo que era, como una patada en la entrepierna, y la respuesta fue inmediata y contundente: “se presenta de inmediato al diálogo o mañana (miércoles 8 de noviembre), cerrarán los accesos a Xalapa”.

Acto seguido, cerraron la avenida Lázaro Cárdenas frente a la SEV, acentuando aún más el caos en la ya de por sí caótica ciudad.

El resultado es que pusieron de rodillas al inepto de Cuitláhuac, quien sigue sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor a escasos meses de que termine su gestión –en el mejor de los casos- y finalmente cedió y aceptó la reunión para este miércoles 8 de noviembre.

Y como no le creen nada, los colectivos advierten que si Cuitláhuac no cumple, cumplirán con el cierre y en ese caso, nos aseguran que si Xalapa llega a ese nivel, el presidente llamará al inepto al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, en la cartera de asuntos sin importancia, donde no pueda hacer más daño, aunque eso no lo relevará de la responsabilidad, para que quien llegue a gobernar Veracruz en 2024, lo haga pagar el costo de su estupidez.

¡Qué barbaridad!

