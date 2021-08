Javier Roldán – Decretos incumplibles

*El Coronel no tiene quien le escriba: “Nada en este mundo debe ser más tremendo que los escombros de un hombre”. Camelot

Por Gilberto Haaz Diez

Hace unos días, merodeando por la tienda Sanborns de Slim, para buscar un libro que mate las tardes de pandemia del tedio y aburrimiento, y despegar un poco los ojos del Netflix y Roku, sobre todo ahora que terminaron las olimpiadas, buscaba una revista de los 300 líderes más picudos de México, a ver si Yo Mero aparecía, pero no, y a los lados en una estantería encontré el libro que tenía días buscando: “Entrevista con el Dictador”, aquella frustrada entrevista que el periodista mexicano-estadounidense naturalizado, Jorge Ramos, le hizo al gorila Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores de Venezuela, que terminó en un zipizape y en un conflicto internacional, porque cuando aquel no aguantó vara, como Fox alguna vez, se paró de la entrevista que duró 17 minutos exactos y ordenó a sus guaruras allí presentes, que les confiscaran todo el equipo de Univisión, las cámaras y teléfonos celulares y, por un rato, los tuvieron detenidos. Fue gracias a una llamada que pudieron filtrar, que Univisión echó a andar la maquinaria de defensa de la libertad de expresión y gobiernos como el de Estados Unidos y México (aun no nacía tanto amor entre AMLO Y Maduro), protestaron y en tuiter pidieron respeto y libertad al trabajo de los comunicadores. El libro de 229 pesos narra ese desenlace. Es libro chico, se lee en una sentada, caro porque las editoras ahora así manejan los libros, y la ganancia mayor es para ellos, por ejemplo, el autor gana el 10 por ciento por cada libro, es decir, unos 20 pesos cuando vale 200. Jorge Ramos es periodista incómodo para los dictadores y los reaccionarios sátrapas, una vez Donald Trump mandó sacarlo de una rueda de prensa, cuando era candidato a la presidencia. No toleró un aguijonazo del reportero. Otra vez, en una Cumbre en México encontró caminando a Fidel Castro y le metió dos rejones de cuándo acabaría su dictadura, los guaruras lo alejaron a empujones. Como dijera aquel: Si ya me conocen cómo soy, para qué me invitan. Jorge narra en ese libro todo el avatar. Tenía la pregunta que abriría la entrevista, la que lo puso como diablo enfurecido: Usted no es presidente legítimo: ¿Cómo lo llamo? ¿Presidente o Dictador? Madres. El Palacio de Miraflores tembló. Ese corpulento animal de casi dos metros, quería comérselo vivo. Llegó el momento de la rispidez en esos 17 minutos, que Maduro lo insultaba y Jorge evadía. Un colaborador del gabinete, gritó: “Saquen a este maricón”, y allí se detuvo la entrevista, cuando Maduro lo insultaba; más tarde Jorge platica un rato de la odisea cuando en el hotel los querían retener y llegó el Embajador de Estados Unidos -aún había relaciones-, y una camioneta de Ebrard de la Embajada mexicana para llevarlos al aeropuerto de Venezuela (hoy Ebrard creo no lo haría) y salir a Miami en paz. La entrevista, que no se conoció hasta tiempo después, se reveló gracias a que el equipo de Maduro la tenía grabada, y una de sus gentes le traicionó y la enviaron al reportero en Miami. Entrevista que se puede ver en You Tube. Buen libro.

EL VIRAJE DE JAVIER CORRAL

Javier Corral es gobernador de Chihuahua, ya sale y se va entre la ruina y descredito, porque intentó que su colega panista no llegara a gobernadora, y sí llegó. Fue un tiempo gran crítico del presidente AMLO. Se daban duro en público y en privado. Pero de repente cambió el viento de la crítica y, a su salida, apenas hace dos días frente al presidente se convirtió en su principal adulador y defensor. Criticó a los medios de comunicación que enfrentan al presidente, y dijo: “Ha vuelto el fantoche del peligro comunista que está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T se están perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática y se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto en el ejercicio de gobierno”. Esa declaración, dice un panista, es un espejo de la propia miseria humana de Corral. Algunos ya lo ven en los brazos del PVEM, renunciará al PAN, que lo hizo gobernador, y se va a los brazos presidenciales.

Esta es opinión personal del columnista