Javier Roldán – El retorno de Donald Trump  

Pasaron 4 años desde que el balón dejó de rodar en el pasado Mundial. Ahora ahí está, en tierra de ensabanados, donde todos se quejan de que no habrá chelas, no habrá minifaldas, no habrá pedas (palabra muy mexicana) ni jolgorios en las calles. Mundial muy criticado, desde que en tiempos de Joseph Blater los petroleros árabes sacaron la chequera y comenzaron a repartir millones de dólares de cochupos, para que los 21 jerarcas de FIFA votaran por ellos. Así fue. Contra el gas y el petróleo nadie puede. Pero tuvo su costo, Blater y Platini por poco caen a la cárcel, como cayeron algunos, entre ellos el presidente de Concacaf. Mundial muy cuestionado, porque los Derechos Humanos están hechos a un lado y por ahí brotó una nota, que seguro es fake, de que a un mexicano desmadroso (palabra francesa) lo habían agarrado fuera de base con una botella de tequila en la mano y lo iban a azotar en la plaza pública, eso no es creíble, por nada, es un fake sin duda. Nadie se atrevería a azotar a nadie en estos tiempos y menos teniendo el Mundial a la mano. Husmeé en Qatar, para saber de dónde venían y cómo crearon ese impresionante nuevo Manhattan, con los más altos y bellos edificios. Me fui a Wikipedia: Proveniente del califato árabe de los Chahin y el imperio otomano, un día los ingleses llegaron y, como buenos imperialistas, se apoderaron de Qatar. Había que cuidar el petróleo y el gas y así los mantuvieron los súbditos de la reina, hasta que, en el año de 1971, Reino Unido les dijo: ahí se ven solos. Y solos han estado desde esa fecha con el poder de los millones de petrodólares y su Emir gobernando. Entraron a la ONU y los acogieron los Emiratos Árabes Unidos y ahí andan ahora, haciendo el Mundial.

EL PELON GIANNI INFANTINO

Este Mundial ha sido muy criticado por defensores de Derechos Humanos, muchos piden que ya dejen de obligar a las mujeres a ensabanarse de la cabeza a los pies, que haya libertad, que no sean como afganos, que todo les prohíben. El pelón presidente de la FIFA, reelegido ahora por cuatro años más, tuvo entrevista en el diario El País, donde aclaraba todo eso. Convertido en el hombre del momento, al pelón le entró (sin albur) el López Obrador que todos llevan dentro, y reclamó: “Europa debería pedir perdón por los últimos 3 mil años”. No aguantó las críticas y se fue sobre la historia. Le han echado en cara todas las aberraciones de los qataríes. El País: “Pero el presidente de la FIFA no se quedó en desacreditar a los críticos. También quiso dejarles claro que su empeño en cuestionar, por ejemplo, la persecución de los homosexuales, era algo inútil, además de equivocado: “Si alguien cree que solo criticando sacaremos algo, será lo contrario. Porque es una provocación”, dijo.

Infantino estableció que los países occidentales no deben cuestionar a países como Qatar donde la homosexualidad se considera delito. Cree que no se encuentran en condiciones de hacerlo porque ellos mismos atravesaron épocas similares hace décadas. Esta idea conformó el hilo argumental de un discurso introductorio de casi tres cuartos de hora antes de que permitiera la primera pregunta”.

Y como si estuviera en un escenario tipo Shakespeare, el Pelón, que controla al mundo por un balón, dijo teatralmente: “Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”, recitó con profundas pausas teatrales entre cada sentimiento. Nadie le aplaudió.

Veremos dijo un ciego, el trato a los trabajadores inmigrantes y detener a los homosexuales, y la falta de libertad a las mujeres, fue una de las causas que la crítica mundial echó en cara a la FIFA de darle el Mundial a un país como este.

