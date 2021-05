Javier Roldán – Elección de establo

POR SI ACASO…

*Paralelamente una de las más contaminantes de EU

*Pese a Deer Park no habrá suficiencia en gasolinas

YA SALIO el peine. La cacareada refinería Deer Park, en Texas que adquirió Petróleos mexicanos (Pemex) a la empresa Shell Oil Company, no costará 600 millones de dólares, como se ufanó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la factoría enfrenta una deuda cercana a 980 millones de dólares, lo que elevaría su costo real en 1 mil 580 millones de dólares, aun así, mucho más barata que la refinería que construye Pemex en Dos Bocas, Tabasco que de acuerdo al director de esa empresa “productiva” del Estado, el ingeniero agrónomo, Octavio Romero Oropeza tendrá un costo que oscila en los 8 mil 900 millones de dólares. Habría que aclarar que el costo de la refinería texana es debido a que México ya era propietario del 50 por ciento de la misma, y aunque el Presidente asegura que en tres años el País será autosuficiente en gasolinas, lo que evitará los gasolinazos, lo cierto es que tiene razón, porque para entonces serán menos los vehículos o empresas que usen gasolinas. AMLO dice que la adquisición se pagará con reservas, y en un verdadero galimatías intentó explicarlo: “Tenemos una reserva de recursos. Teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil que está en Banobras y 17 mil que se conservaron para lo que hay del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), para riesgos, para tener recursos cuando se requirieran. De eso ya se han comprometido alrededor de 10 millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas y a Veracruz por las inundaciones. Con ese dinero se compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. Haciendo las cuentas bien, son 600 millones de dólares, y tenemos en Banobras 30 mil, esto en pesos significan 12 mil millones”, y en plena emoción refiere que es un buen negocio para el país, pues se tienen los recursos. Pero salió otro peine, pues de acuerdo a Romero Oropeza, la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, ha tenido utilidades a lo largo de todos los años, con excepción del 2019 y 2020, y aunque atribuyó el descalabro a que las utilidades se han reinvertido en la refinería, entonces, con todo y lo que digan los economistas, son pérdidas.

PERO HAY otros datos –que acaso justifiquen la rápida venta de la refinería a México-: Deer Park registra pérdidas por dos años consecutivos, ya que en el 2019 fueron de 1 mil 438 millones de pesos y en 2020, 4 mil 56 millones de pesos, y por si fuera poco, un Juez holandés ordenó a Royal Dutch Shell –una de las vendedoras de la refinería a México- reducir sus emisiones de carbono en 45 por ciento para el año 2030, en comparación con los niveles de 2019, un tema que ya se abordó en la anterior entrega, pero que a la fanaticada del Presidente López Obrador no le interesa, aun cuando se encuentra en riesgo la salud y la vida de quienes ahora habitan el planeta, que es también de sus hijos y será de sus nietos, en suma, es urgente migrar hacia energías limpias para no seguir dañando a un mundo que es de todos, y que en México pareciera no importar al titular del Ejecutivo Federal y sus lacayos.

Y ES que el Tribunal de Distrito de La Haya dictaminó que el gigante energético angloholandés tiene la obligación de velar por reducir las emisiones y que sus planes de disminución actuales no eran lo suficientemente concretos. La decisión podría sentar un precedente para casos similares contra multinacionales contaminantes en todo el mundo. Los activistas reunidos fuera del tribunal celebraron cuando se leyó el fallo en voz alta. “El clima ganó hoy”, dijo Roger Cox, abogado de la rama holandesa de Friends of the Earth (Amigos de la Tierra), que fue una de las organizaciones detrás del caso. “Este fallo cambiará el mundo. En todo el mundo, la gente está comenzando a emprender acciones legales contra las compañías petroleras siguiendo nuestro ejemplo”, agrega Cox, algo que no se acepta en México. Y aunque el tribunal de La Haya no dijo cómo Royal Dutch Shell debe efectuar la reducción de contaminantes, diciendo que la empresa “tiene total libertad para cumplir con su obligación de reducción y para dar forma a la política corporativa del grupo Shell”, si debe acatar la instrucción que ahora toca a México cumplir en gran medida al adquirir una factoría con altos niveles de contaminación. En una reacción por escrito, Shell dijo que espera apelar la “decisión judicial decepcionante”, ya que la compañía aseguró que “invierte miles de millones de dólares en energía baja en carbono, incluida la carga de vehículos eléctricos, hidrógeno, energías renovables y biocombustibles”, y que incluso quieren “aumentar la demanda de estos productos y ampliar nuestros negocios energéticos nuevos aún más rápidamente”, el dictamen es inapelable. Y es que fueron siete organizaciones ambientales y de derechos humanos y unos 17 mil ciudadanos holandeses quienes presentaron el caso en 2018, pidiendo al tribunal que ordenara a Shell reducir las emisiones de acuerdo con los objetivos establecidos en el acuerdo climático de París, y eso equivaldría a que Shell redujera las emisiones en un 45 por ciento para 2030.

POR LO pronto, el propio director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza reconoce que la compra de la mitad de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, costará 1 mil 192 millones de dólares (poco más de 23 mil 840 millones de pesos) al incluir los montos por inventarios y deuda que se pagarán a Shell si las autoridades aprueban esa operación. Y es que a los 596 millones de dólares en efectivo que aceptó su socia en el acuerdo de adquisición, se añadirán 106 millones de dólares de inventarios de petróleo y derivados que tiene la planta, y 490 millones de dólares en deuda de Shell en la sociedad. La operación de compra venta inició en agosto de 2020, a partir del anuncio de Shell de vender algunas de sus refinerías acosado por el alto nivel de contaminación y las pérdidas que enfrentó en 2019 y 2020, algo que seguramente AMLO remontará con fuertes inversiones que no se tienen, y que sin embargo, lo hará con tal de demostrar que no falló.

AHORA QUE, aunque AMLO asegure que para 2023 México será autosuficiente en producción de gasolinas, la compra de la refinería de Deer Park, por sí sola, no es suficiente para atender la demanda de gasolina en México, pues para ello Pemex enfrenta el reto de incrementar el proceso de crudo en las plantas del País, desde el nivel actual de 50 por ciento a 85 por ciento, y según datos de la paraestatal, en marzo de este año el Sistema Nacional de Refinación emitió 263 mil barriles diarios de gasolinas, mientras que la demanda actual del hidrocarburo asciende a 800 mil barriles por día. La refinería de Texas produce 110 mil barriles diarios, por lo que con los actuales niveles de producción en el País se estaría atendiendo 47 por ciento de la demanda nacional. Para lograr la autosuficiencia en gasolinas se necesita la entrada en operación de Deer Park, más la de Dos Bocas, y elevar el nivel de uso de las refinerías a 85 por ciento (actualmente entre 25 y 45 por cien to), con lo cual México puede llegar a producir hasta 831 mil barriles por día, algo que no es fácil, y menos con la austeridad republicana que ha provocado tantos daños, incluso al Metro de la ciudad de México y quienes lo utilizan. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Discurso de odio alienta violencia política