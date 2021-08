Javier Roldán – ¡Falló!

*Ni siquiera llegó a ser una victoria pírrica. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Una gran mayoría de mexicanos y mexicanas, sabían y presentían que la Consulta Popular de Ya saben quién, sería un fracaso. Todos, desde el bolero del parque hasta los mismos beneficiados de los programas sociales, comentaban que les daba hueva salir a votar esa jalada. Aun en contra de que cientos de miles le habían dicho por tuiter que la Ley no se consulta, se aplica, desde los grandes magistrados retirados, hasta los grandes abogados, como el veracruzano abogado, Ignacio Morales Lechuga, que se ha convertido en tuiter en un férreo crítico de la 4t y amigos que les acompañan. Cuentan los analistas, que, si el presidente AMLO quiere aplicar la ley o al menos mandar a declarar al expresidente Peña Nieto, no tiene más que activar la maquinaria de la ley, sobran acusaciones y pruebas de los desfalcos terribles que dejó el nenorro, más en el área de la SCT, donde su principal aliado y beneficiado, Gerardo Ruiz Esparza, le entró durísimo a los cochupos, y solo la muerte evitó fuera llamado a declarar. Pero el pacto, dicen los enterados, que hizo cuando le metió Peña Nieto zancadilla a Ricardo Anaya, para bajarle los votos y que el Congreso de Morena fuera suficiente, como lo fue, eso ha impedido que el presidente le aplique la ley a Peña Nieto, que millones de mexicanos le aplaudirían y reconocerían. Mientras, el otro vive en Madrid quitado de la pena, bien quitado de la pena.

NO ERA UN DOMINGO CUALQUIERA

No iba a ser un domingo cualquiera, era un domingo olímpico y de futbol por la noche, aunque en un recorrido por la ciudad, en Orizaba no había gente en las urnas vacías, se juntan más en un choque, decía el difunto cuenqueño y paisano, Felipe Terrones, cuando algún mitin no tenía gente. Aquí ocurrió igual, hasta que por la noche una señora gordis tramposa, en la escuela Técnica número 4, catapultó a Orizaba a las redes sociales y a los noticieros cuando se le vio apuradísima embarazando urnas. La ñora metía y metía y podían hacer lo que querían, del otro lado no había nadie. Eran todos morenos, que le ayudaban al patrón. Consulta pitera, le llamaron en las redes sociales, y todos celebraban que jamás se reuniría el 40% de los electores necesarios, aunque, aun así, si todo hubiera pasado, tampoco hay en la boleta ni en la vida algún mecanismo para ir a enjuiciar a los expresidentes. En fin, a otra cosa, distrajo la atención y todavía un par de días más estarán hablando de ello, ya buscarán otro distractor. Por la noche, lo que algunos temíamos, ocurrió, la selección del Tata Martino no dio para más, vencida y humillada por el equipo B de Estados Unidos, demuestra lo que todos sabemos y sospechamos, que el futbol mexicano tiene ese nivel, y aunque traigan a Pep Guardiola, seguiremos igual, porque, ayer lo decían los comentaristas que saben de esto, mientras los equipos del torneo mexicano alineen a 10 extranjeros, los jóvenes no tendrán oportunidad de sobresalir. Nos faltan el número 9, también las defensas centrales, donde los dos de la selección hicieron agua y el mundialista, Héctor Moreno, ya las piernas no le dan para la velocidad de los jóvenes. Alguna vez aquí llegó otro argentino, César Luis Menotti, les dio jerarquía a los jóvenes, los hizo ser grandes, aunque tampoco pasamos de lo de siempre. Eso sí, hay algo bueno, tenemos junto con Brasil ser las dos únicas selecciones del mundo que, cuando nos presentamos en los Mundiales, hemos calificado a la otra ronda. Pero eso no es consuelo. El maldito Quinto Partido no llegará con esto que traemos. Lo debe saber Tata Martino, ahora ojalá no desgracie a la selección olímpica, porque entonces sí, a joderse.

