Javier Roldán – Felipito VI 

Hago mi ritual acostumbrado, duermo bien mis 8 horas y me despierto al canto de unos pájaros, me asomo al balcón y veo el amanecer, una buganvilia rojo-morada contrasta con el verdor del bosque donde duermo, al pie de mi habitación. Un regaderazo y salgo a la calle en busca del primer café, pregunto al portero qué recomienda aquí cerca, hay uno al lado, me indica. Allá voy, lo encuentro agradable con dos mesitas a la banqueta, muy parisino tipo Brasserie, entro y está bien decorado, como muchos de los lugares de San Miguel de Allende. Caro todo porque es lugar de excelencia turística. Aquí al caminar en una cuadra puedes oír 5 o más idiomas, hay gente de Canadá, Estados Unidos, holandeses, daneses de Dinamarca, y hasta uno que otro de Chacaltianguis, ver muchos güeros, rubios y rubias como los vikingos. El lugar se llama café Ramón, está ubicado en el centro, en una calle pequeña llamada Nemesio Diez, en memoria del cervecero que nació y vino de España y creó la cerveza Modelo y aquí, señala una placa con su estatua, fue gran benefactor, hombre de magia para Toluca y el Estado de México porque, a diferencia de Orizaba, cuando Alberto Bailleres (1931-2022), el segundo hombre más rico después de Slim, en 2012, dueño de Peñoles, Palacio de Hierro, GNP Seguros) compró la Cervecería Moctezuma, llegó, saludó a los 3 mil obreros y jamás regresó. Vamos ni a regalar pinchurrientos balones de futbol, que era lo que hacía el señor Campos, cuando era antiguo gerente. Si Nemesio Diez hubiera crecido en sus negocios en Orizaba, esto sería grandioso, allá nació el estadio Bombonera, hoy llamado Nemesio Diez y el club Toluca y grandes inversiones al lado de la cervecera Corona, del Grupo Modelo, pero eso es otra historia. La estatua está ubicada a unos pasos del hotel y de la calle principal, Zacateros, no confundir con la zacatecana Rocío Nahle.

LUGAR TODO EMPEDRADO

Todo empedrado, duelen las plantas el caminar. Caros los sitios, la gente que aquí trabaja se queja de que para ellos pagar caro es difícil, unos huevos con café 200 y pico de pesos, un refresco, 45 pesos, botella de agua, 30 pesos, unos molletes como los de Sanborns, 115 pesos, pero el turismo que paga en dólares o euros lo hacen con gusto. Desayuno, pago y camino, emprendo el primer caminar a pata a un parque llamado Juárez, donde hay artesanos, llego a los 1.5 kilómetros a la Parroquia, esa zona ya es peatonal, llena de turistas, los guías se ofrecen a explicar el sitio y la historia eclesiástica. Juntan sus grupos, una de ellas tiene como a 30 americanos o canadienses. Al pie, alrededor unos portales como los de Córdoba con sus restaurantes y cafeterías y sus bancos y sus bares, para poder comer algo en lo que se pasa el tiempo. Hay músicos urbanos, cantantes y pedigüeños. Bella su Parroquia de San Miguel Arcángel, del siglo XIII. Construida en 1709 por aquellos que nos conquistaron, aunque se enoje el presidente AMLO. Bueno, no debe enojarse mucho, si tanto los odia y repudia debería dejar de dormir en Palacio Nacional, que también ellos construyeron, los herederos de Hernán Cortés. La gente en bermudas y chanclas o tenis, arrecia el calor. A la calle vendedores de sombreros típicos y las artesanías. Bonitas sus artesanías, como todas las artesanías de nuestros indígenas, lo mismo acá que en Zongolica y lugares aledaños a Orizaba. Un lector se quejó al decirme que solo comparo esta bella ciudad con Orizaba y Tlacotalpan y que adónde dejo a Perote, que también es tierra de Pepe Yunes Zorrilla. Uno que debe unirse para ir contra la Nahle, dice un priísta, y toda esa ola de morenistas que se pusieron de tapete para que en los congresos estatales dijeran el clásico: Si, señor. O el quien dice que no se puede. Pero un morenista me dijo que esto no se acaba hasta que se acaba y que, como dijera Fernando Marcos, el último minuto también tiene sesenta segundos, porque que allí viene el Checo Gutiérrez a dar su informe el próximo domingo y que no lo den por muerto. Bueno, eso dijo ese hombre. Mañana última entrega de ese Pueblo Patrimonio de la Humanidad, San Miguel de Allende.

