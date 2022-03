Javier Roldán – Gertz el cazador cazado

POR SI ACASO…

*Abrazos no balazos solo beneficia a AMLO no al pueblo

*El calvario de madres buscan a sus hijos desaparecidos

AUNQUE SEGURAMENTE le seguirá echando la culpa a “los resabios del conservadurismo”, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no acaba de entender que pese a las millonadas que regala al “pueblo bueno”, su política de “abrazos no balazos” son como los llamados a misa, y que cada día más jóvenes y adultos se encuentran inmersos en la delincuencia provocando o siendo víctimas de verdaderas tragedias como la ocurrida, recientemente, en San José de Gracia municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, donde a la fecha las muestras hemáticas tomadas establecen que son al menos once perfiles genéticos recabados, esto es, 11 personas acribilladas o fusiladas a mansalva, pero que podrían ser más de 17 cuyos cuerpos fueron levantados y la escena del crimen alterada para borrar evidencias, pues bien, ahora una nueva masacre acaba de ocurrir en Puebla, concretamente, en Atlixco, donde asesinaron a nueve personas, seis hombres y tres mujeres que no han sido identificados, pero que marca lo que verdaderamente ocurre en territorio nacional, con una violencia sin par que rebasa a lo que ocurría en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por más que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez insista en que la criminalidad va a la baja. Y si bien los hechos son más que contundentes, queda el recursos –como en Puebla- que los acontecimientos ocurrieron en un lugar identificado como de venta de droga, y uno se pregunta: y si ya estaba identificado como tal, ¿porque no se le intervino en tiempo y forma y detuvo a los responsables para evitar la masacre que finalmente sucedió?

LA MASACRE de Atlixco, Puebla, en donde fueron acribilladas nueve personas ocurrió la madrugada de este miércoles, y de acuerdo a los informes que las autoridades policiacas hicieron trascender y que el propio gobernador Miguel Barbosa corroboró, también, es que el lugar donde se suscitó la tragedia era de distribución y venta de drogas. Barbosa detalló que las víctimas son seis hombres y tres mujeres que no han sido identificados, y que al parecer no son originarias de Puebla. Y uno se vuelve a cuestionar: ¿tiene menos impacto la masacre si los ejecutados no son de Puebla?. O peor aun lo que rubricó el mandatario poblano de que: “fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas” (en pocas palabras, que se maten entre ellos como dijera José de Espronceda en su Canto a Teresa: truéquese en risa mi dolor profundo…Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?).

BARBOSA DICE que esos hechos fueron informados a la mesa de seguridad nacional, por lo que enviarán a personal federal para participar en la investigación. “Vamos a dar una respuesta fuerte a esto”, advirtió como siempre advierten los gobernadores o alcaldes, tras revelar que en esta nueva masacre hay un sobreviviente; sin embargo, aclaró que está herido con una bala alojada en la cabeza, por lo que su estado de salud es grave y difícilmente podrá dar una declaración. Envalentonado, descartó la posibilidad de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y advirtió que su gobierno no será rebasado por la delincuencia, aunque esas frases las hemos escuchado infinidad de veces, incluso, al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuya política de abrazos no balazos solo le beneficia a el, ya que puede recorrer el País sin problemas, y la verdad es que el nivel de impunidad en el País respecto a delitos como estos rebasan al 90 y 95 por ciento, lo que indica que tanto el Fiscal General de la República (más entretenido en como dejar en la cárcel a su sobrina política y meter a prisión a su ex cuñada, una anciana de más de 90 años, asuntos como esta nueve masacre le vienen guangas, ya que la FGR la asumió solo para consumar venganzas personales, y lo mismo ocurre en Estados como Veracruz donde fue nombrada una Fiscal General para cumplir los caprichos del poder, esto es, refundir en prisión a los enemigos del régimen o de ciertos personajes con ínfulas de dictadorzuelos).

MIENTRAS TANTO, Veracruz y el País registran asesinatos, levantones, ejecuciones sumarias, feminicidios y desaparecidos, y el calvario de muchas madres no cesa en busca de los suyos, como el caso de Fabiola Pensado que sigue buscando a su hijo Argenis Yosimar desaparecido en 2014. La mujer ha caminado sobre fosas clandestinas y clavado una varilla a la tierra para buscar a su hijo, un joven de 20 años que desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa. Las lágrimas escurren en su rostro cuando piensa en los momentos que no ha podido estar al lado de su pequeño, víctima de una desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa que, por cierto, le han negado la protección de la Justicia Federal por el delito de desaparición forzada de personas, por lo cual enfrenta una orden de aprehensión. De acuerdo a la atribulada madre, en la desaparición de su hijo hubo la presunta participación de policías del Estado.

POR ELLO, a ocho años de no saber de su hijo, viaja semanas completas a distintos puntos del Estado y del País, para continuar su búsqueda en los cementerios ilegales que han sido detectados en Veracruz. “Lo primero que pienso es cómo sería, cómo será ahora. Lo recuerdo siempre como un chiquillo bien sonriente, bien amoroso y bien bromista. Cuando me siento a ver a los jóvenes, digo: cómo será mi hijo, tendría 28 años, yo creo que ya tendría nietos, él tendría una familia. Pienso en todo lo que me he perdido de él, pues porque me lo desaparecieron y el Estado no me respaldó y no me ha ayudado a buscarlo”, narra con un nudo en la garganta. La mujer sostiene siempre en las manos una fotografía del rostro de Argenis Yosimar Pensado Barrera, y frente a Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad de Xalapa, donde decenas de mujeres, incluso, cientos, han alzado la voz para exigir la aparición con vida de sus hijos, ella hace lo propio.

RELATA QUE Argenis salió de su domicilio un domingo por la mañana. Ese mismo día hubo balaceras en la capital del Estado y no volvió. Fabiola presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando era titular Luis Ángel Bravo Contreras, quien estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec señalado por desaparición forzada y otros delitos, pero, hasta el momento, no hay avances en las investigaciones. Desde entonces, las autoridades solo le han dado largas, se perdieron evidencias, el caso pareciera estar estancado y la Comisión de Búsqueda del Estado de Veracruz carece de un plan de acción. Yosimar trabajaba en un restaurante-bar, en el área de cocina, pues quería ser chef, pero en ocasiones lo dejaban en la puerta, vigilando, como cadenero, donde nunca le gustó estar. La madre de Argenis no sólo ha recorrido las fosas clandestinas en el predio La Guapota, municipio de Úrsulo Galván, con un pala, pico, cavahoyos y una varilla, también le ha tocado pisar terrenos escabrosos, como la barranca La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, y en este segundo sitio, durante 2016, fueron hallados los restos de 19 personas en las inmediaciones de la Academia de Policía de El Lencero, y, desde entonces, los integrantes de los colectivos han ingresado varias veces para buscar los cuerpos de sus seres queridos, y por esa causa Javier Duarte de Ochoa enfrenta una orden de aprehensión que debería cumplir en Pacho Viejo, una vez que concluya su condena en el reclusorio Norte de la Ciudad de México. A ver qué pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com

