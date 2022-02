Javier Roldán – Los nuevos Fukuyama

Bitácora Política

v Ningún funcionario responsable ha sido procesado

v En esta administración la ASF no ha presentado ni una denuncia

v Los principios de la 4T de no robar, no engañar y no traicionar

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Ojalá y alguien le tomara la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al comentar en la conferencia mañanera sobre los 60 mil millones de pesos en gastos por recuperar o aclarar, en el tercer informe de la cuenta pública que esta semana entregó y se dieron a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, dijo que son meras declaraciones mediáticas, porque al final de cuentas no hay ningún funcionario que se encuentre preso por esos señalamientos.

Pese a señalamientos de malos manejos por más de 145 mil millones de pesos en este sexenio, la ASF no ha presentado ninguna denuncia, entonces hace falta que alguien le tome la palabra al presidente para castigar actos de corrupción.

Porque pareciera que no se están aplicando los principios de la 4T de no robar, no engañar y no traicionar.

Tan solo en el gasto público del año 2020, la auditoría reportó otros 48 mil millones con opacidad.

Los tres informes de la cuenta pública 2020 suman 60 mil millones de pesos en gastos “por recuperar o aclarar”: 461.6 millones en la primera entrega, 12 mil 253 millones en la segunda y 48 mil 114 millones 900 mil pesos en la tercera entrega.

Pero, además, esas irregularidades, en su mayoría fueron detectadas en las obras cumbres de la Cuatro T: en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, el Banco Bienestar, la CFE, en programas sociales de la 4T, y en municipios.

Como se dio a conocer en la tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación, se incluyen 866 informes: 647 son al Gasto Federalizado, 52 son de Cumplimiento Financiero, 68 de Desempeño, 53 de Cumplimiento a Inversiones Físicas, 22 Combinadas de Cumplimiento y Desempeño, 9 Evaluaciones de Políticas Públicas, 8 de Cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 6 de Cumplimiento Forense y 1 Estudio. En 2020, sólo se han logrado recuperaciones por mil 782 millones de pesos.

Otro dato interesante de la llamada Cuenta Pública 2020: Se ahorraron 3.7 mil millones de pesos, pero se desconoce en qué se gastaron, dice Auditoría

En la revisión de los recursos del gasto federalizado programable, de estados y municipios, el monto observado fue de 21 mil 190.3 millones de pesos, del cual mil 753.2 millones, es decir, 8.3 por ciento, corresponden a recuperaciones operadas y 19 mil 437.1 millones de pesos, el 91.7 por ciento, integran el monto por aclarar, indican los informes.

El auditor superior, David Colmenares Páramo, aclaró a legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que el mayor monto por aclarar corresponde a estados y municipios.

“El análisis de la cuenta pública 2020 mostró que la mayoría de las entidades federativas recibe, en promedio, 90 por ciento de sus ingresos de las transferencias federales, y en el ámbito municipal aproximadamente el 71 por ciento de sus ingresos totales, lo que se agrava en los municipios con mayor nivel de marginación, en los que alcanza más del 90 por ciento de los recursos”, expuso.

Informó que “tan sólo en el caso de las auditorías al gasto federalizado se obtuvieron más de mil 830 millones de pesos en recuperaciones ya operadas, una cifra histórica en la ASF, lo que muestra el efecto correctivo de nuestra intervención respecto a la actuación de los gobiernos”.

En su discurso ante diputados, remarcó que “las revisiones al gasto federalizado representan más de dos terceras partes del total de auditorías practicadas”, y que “el número de auditorías sobre el gasto federalizado obedece a la multiplicidad de entes ejecutores del gasto, es decir, instancias públicas estatales y municipales. En cambio, el número de entes ejecutores del presupuesto central es reducido, ya que se trata de instancias y dependencias federales”.

Colmenares Páramo respondió a las duras críticas de la oposición; les aseguró que la ASF ofrece “información confiable y objetiva que coadyuva al perfeccionamiento de la gestión gubernamental en México” y estimó que “la prevención tiene la mayor relevancia, aunque a veces en el debate político parecería que su importancia se desvanece”.

Aclaró que “en cuanto a las acciones correctivas de índole penal o administrativo que derivan de la fiscalización, la ASF ejerce al límite sus atribuciones, para coadyuvar con las instancias responsables”.

