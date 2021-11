Javier Roldán – Los pasos de Sergio

La insoslayable brevedad

Por Javier Roldán Dávila

Los espacios son de quien los trabaja, no se asignan por prelación

Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal plurinominal por MORENA, nacido en el estado de Veracruz, concretamente en Minatitlán, además, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, mantiene un activismo político que radica en transitar la entidad por ‘aire’ y tierra.

Estas características del susodicho (legislador de ‘la burbuja’, miembro destacado de la 4T, veracruzano, mediático e hiperactivo), tienen al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su círculo cercano, con los zapatos y el buche lleno de piedritas.

Por ello, cilindreado por sus asesores, el ‘góber sabadaba’ sale a decir: “no es diputado de Veracruz, se reeligió como diputado del Estado de México. Por eso no tengo relación con él, no tengo conocimiento de él. No sé quién es, que hizo, dónde estuvo”.

En respuesta, inspirado en el lema del patrón de ‘abrazos no balazos’, el istmeño afirma tener reconocimiento y respeto por el mandatario, después, continúa el tour con su troupe.

Político por accidente, no por vocación, el Cui ignora que en los tiempos que corren, en la decisión de las candidaturas, los votos se pesan, no se cuentan. Así pues, a Sergio no le causa el menor cortocircuito que el ingeniero mecánico electricista no lo conozca, como seguramente le ha revelado el oráculo de Covián: con que lo apruebe YSQ, le basta y sobra.

En política, sobre todo electoral, los vacíos se llenan, si usted renuncia a su encargo don Cui no faltará quien, de facto, lo sustituya. Bien dicen los chamanes de Catemaco: el que no quiere ver nahuales…que no salga de noche.

Posdata chocarrera: no olvidemos cuando Fidel le ‘comió’ la decisión a Miguelito…

