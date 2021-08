Javier Roldán – Marcelo no desiste

*El mentiroso, cuando es descubierto, se enoja o se hace la víctima. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

El presidente AMLO en su ADN tiene como consigna pelear y reñir con los medios de comunicación, llámense periódicos, televisoras, columnistas y comunicadores, páginas digitales, las que se atraviesen. Si tiene en su haber el 60% de aprobación de los mexicanos, en la prensa tiene el 95% de críticas duras en contra, de las que le irritan. Trae pleito casado con dos diarios, Reforma y El Universal, y los exhibe día a día como los portavoces del neoliberalismo, al menos así llama a Reforma, y al otro, por ahí. Ahora sacó a colación todos los convenios que les dieron los gobiernos pasados, y eso no era pecado, esos son tiempos de espacios que siempre se han vendido a los gobiernos, a todos, con él no se pudo porque llegó con la espada desenvainada y solo su corazón late con el diario La Jornada, de donde proviene su vocero. Entonces una mañana se le prendió el foco y anunció a los cuatro vientos, que los miércoles exhibiría a todos los medios y columnistas, que lo agreden y, según él y su zarina, dicen mentiras, le llamó “Quién es quién en las mentiras”, o sea, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Contrataron para esos rounds a una muchachita del diario La Jornada, Ana García Vilchis, a quien los medios ya llaman la zarina del gobierno federal, llevada ahí por Jesús Ramírez, el maloso director de comunicación social federal, ella llega muy acicalada en las mañanas de los miércoles y comienza a soltar las bombas contra los medios. La mayoría de las veces hace el ridículo, pero no importa, mientras el presidente sonría, no importa. La zarina de las fake news soltó una perla en contra de Reforma, al estar exhibiendo la página principal del diario, que hablaba y aseguraba que las tarifas eléctricas habían subido un 20 % en estos días, ella dijo: “El dato no es falso, pero se exagera”. Moles. Las carcajadas llegaron hasta Tabasco y los memes se sublimaron. Van unos: “Mi mujer me encontró con otra, no es falso, pero se exagera”. Otro: “No es falso, pero se exagera… Piedad, ya que terminen con esa sección que solo deja en ridículo a la zarina de las fake news”, escribió el conductor, Genaro Lozano. Apabullaron a la gerente de las fake news, según la llama Denise Dresser. Sirvió para calentar las redes sociales en tuiter. Hay días así.

VENEZUELA Y MEXICO

El gorila Nicolás Maduro, al menos su gente, vienen a México a tratar de apaciguar la rebelión en la que tienen a ese país, empobrecido y que camina de la mano de Cuba y Rusia y México. Y que los americanos solo la ven de a lejitos. En tiempos de Trump se pensó en una invasión, como la panameña contra el cara de piña, general Manuel Noriega, en 1989 ordenada por papá Bush, pero no se dio. Venezuela tiene en contra a toda la comunidad europea, y a la ONU y OEA y a muchísimos países americanos, solo le son fieles México, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Argentina y algunos pocos más. Juan Guaido, a quien muchos países reconocen como el presidente, en tiempos de Donald Trump recibió un aplauso de minutos, de pie, por los congresistas americanos de los dos partidos, republicanos y demócratas, por la pertinaz lucha que dan contra esa dictadura que ha venido a empobrecer a Venezuela. El gorila Maduro no va a querer irse ni celebrar elecciones libres y democráticas. Usarán como pretexto venir a México para llegar a una conclusión, no habrá paz en ese país mientras el hijo de Chávez siga sosteniéndose con la fuerza del ejército. Y a los americanos ya les brotó otro lio en Nicaragua, con otro gorila dictador. Ah que nuestros gobernantes latinoamericanos, llegan gobiernan y les gusta el poder, como en los tiempos de las dictaduras latinoamericanas, solo se van con golpes de Estado o huyendo como Forrest Gump, como algunos de aquellos Duvalier, Somoza, Batista, Videla, Strosner. Al tiempo.

LA REBELION EN LA GRANJA

Ayer los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) se rebelaron contra su presidente, y le sacaron tarjeta roja olímpica. El Magistrado Billetes, como se le conoce, se defiende y señala que irá a la Suprema Corte, el asunto no paró ahí, el presidente, que no debía meterse en líos ajenos, se metió. Dijo en su mañanera que debían renunciar todos, y que este nuevo que quedó como presidente, Reyes Rodríguez, hace no mucho lo insultó y su vocero exhibió ese tuiter: “Ojalá ya se muera ese viejo c…, de Palacio Nacional”. El Magistrado dijo que no había sido cierto, que lo hackearon y presentó en aquel tiempo una denuncia ante la FGR. Vaya de líos.

