Javier Roldán – México país de ‘ciegos’

Ayer tarde todos los noticieros gritaron la noticia. Si fuera en los tiempos de los diarios, el grito sería: ¡Paren las prensas! Genaro García Luna perdía la batalla contra el sistema americano, traidor a su país, lo llamó el departamento de justicia americano, mientras el Real Madrid, por otro lado, se reponía de un 0-2 y le mostraba al Liverpool, porque en Champions siempre han sido equipo de liderazgo y relevancia, al marcarles 5 goles.

Los comentaristas, primero informaban. El de Foro TV, Ariel Moutsatsos, detallaba cada uno de los cinco cargos que operaron en su contra. No le dejaron rendija por dónde salir.

Culpable en un acto irreversible y sin ninguna prueba palpable. De puras oídas. Ya no hay poder que lo salve hasta julio, que será sentenciado, aunque le queda una rendija, pactar y declararse testigo protegido, como lo hacen muchos malosos, y escupir lo que sabe.

No es el primero que juzgan, aunque los comentaristas así lo señalaban. Los expertos señalan que se juzgó al sistema mexicano, y aunque el presidente y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, echaron las campanas al vuelo intentando endosarle la culpa a Felipe Calderón, al igual que en el Congreso, lo que obligó al ex presidente, que anda por España de la mano de José María Aznar, a declarar un documento diciendo: por mí que me revisen y registren.

Se sabe el odio hacia Calderón. El mismo AMLO en la mañanera del otro día, pidió que Genaro se declarara testigo protegido, para que expusiera que Calderón sí sabía de sus tropelías.

Lo que ignoran estos políticos mexicanos, que al que juzgaban era al sistema corrupto mexicano, que aún prevalece, aunque el presidente quiera esquivarlo, a tantos estados gobernados por los narcos, con secuestros, cobros de piso, levantones, muertes, incendios a negocios, crímenes que ya superaron a los de Peña Nieto y, el presidente debe entender que hubo dos nombres de un político encumbrado que allí se escuchó, el de Calderón y el de él mismo, cuando el abogado de la defensa lo mencionó, lo que lo enchiló y amenazó con demandar al abogado defensor.

Cuidado. La detención de Salvador Cienfuegos, general secretario de la Defensa, no fue un acto fortuito. Iba a Disneylandia con sus nietos en 2020 y allí lo apañó la DEA. Salió libre gracias a que el gobierno mexicano metió las manos y la libraron, pero allí estuviera condenado por tanto soplón, que van a decir lo que les pidan que digan, con la condición que les rebajen su condena.

Otra vez, el zar antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo purgó cárcel.

Desde aquel funesto año en que mataron al agente de la DEA, Enrique Kike Camarena, un febrero de 1985, la DEA no los deja en paz. Por eso Manuel Bartlett no puede ir a Estados Unidos, en cuanto pise territorio americano lo apañan. Y el Congreso de Estados Unidos está a punto de declarar a las organizaciones delincuenciales como terroristas. Eso haría y daría paso libre y manga ancha al Ejército y los Marines de Estados Unidos a entrar a cualquier país, no importa que violen su soberanía, para atrapar a los malosos, si el gobierno mexicano no puede. Hay que recordar como entraron por el cara de piña, Manuel Noriega, presidente de Panamá, en un acto llamado ‘Causa Justa’, detenido y llevado a Estados Unidos a purgar pena, la acusación fue ayuda al narcotráfico. 20 años pasó en esas cárceles, atrapado por Bush padre.

El fentanilo les mata 100 mil americanos al año, y eso los trae muy preocupados, inquietos y calientes contra los carteles y gobiernos solapadores.

¿ADONDE VAS TELSA?

La armadora Telsa, propiedad del milloneta Elon Musk, el dueño de tuiter y de esos aviones cohetes que salen al espacio, había escogido Nuevo León para poner allí la armadora de autos Telsa, la de autos eléctricos, pero se le atravesó el presidente AMLO y le dijo que ahí no hay agua, y que el pueblo la necesita para su consumo, y le envió mensaje que en el sureste del país sí había. De inmediato la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, le dio la bienvenida, señalando que allí lo que sobra es agua, hay un montonal de ríos y hay un Puerto y ferrocarriles y aunque la autopista es pinchona, la de Capufe, cara y retardada y mala, tenemos medios de transporte. El problema que no avizoran es que la quieren en la frontera de México con Estados Unidos, porque allí les queda más cerca el envío y transporte. Veremos que dice el milloneta.

DOS CORREOS DE VILLA AZUETA

Dos correos, uno del periodista Alfredo Ríos Hernández: “Leí fascinado tu columna. Mi padre fue jefe de transporte ferroviario en Puebla, Córdoba y Veracruz”.

Otro de Jorge Ramón Galland: “Querido Pariente, y los Marqués tus parientes ¿qué?, Cudillero y el abuelo Bernardo, también por la milicia y nuestro parentesco, ¿qué?, también los Galland Marqués íbamos a Villa y Playa Vicente en Panga, abrazote.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – En Villa Azueta (los recuerdos)