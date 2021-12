Javier Roldán – MORENA a billetazo limpio

ACERTIJOS

Si Claudia Sheinbaum tocó las puertas de la gloria con la portada del semanario español del periódico El País, Checo Gutiérrez, conocido también como Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien el gobernador de Veracruz dice no conocer, pero él asegura que es de Minatitlán, si la Sheinbaum fue a entrevista palaciega, Checo, el rock star de la política veracruzana, que quiere ser gobernador de Veracruz, interino o en las urnas, a quien los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba, lo están esperando para que les cumpla lo que aquí les prometió, de tramitar ante la SCT la ampliación de la mugre y retardada caseta de cobro de Capufe, la 045, aquí, como un día lo hizo el gobernador Cuitláhuac y tampoco cumplió, Checo dijo que lo haría. El diario Milenio le dio una entrevista. Con el titular de “Mi pasión es el heavy metal, pero en el cine soy medio cursi”, el reportero Fernando Damián, lo lleva de la mano para comentar lo que quisiera. “Presidente de la Cámara de Diputados, abogado litigante en materia electoral y uno de los más recalcitrantes críticos del INE, el legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna afirma que el heavy metal es su pasión y, en contraste, se define como “medio cursi” para el cine, pues le gusta ver comedias románticas. Su pasatiempo es armar figuras de Lego con sus hijos de cuatro y seis años de edad, respectivamente, y presume en su oficina del Palacio de San Lázaro una nave espacial de la saga de Star Wars construida en tres días. Orgulloso de la gastronomía de su tierra natal, el diputado federal sostiene que la cochinita pibil de Minatitlán es la mejor del país, “¡mejor que la de Mérida!”, y recomienda probar los tamales de chanchamito, “¡buenísimos!”. Rechazó ser panista, como lo acusaron desde palacio de gobierno en Veracruz. Dijo ser padre de dos hijos, uno de 4 y uno de 6 y con ellos juega Lego. De lectura, rememoró a Luis Spota, el autor de Casi el paraíso y Palabras mayores, y de Veracruz, nada dijo, pero hubiera sido (ah los hubiera) bueno que le preguntarán, qué opina de la ley de ultraje a la autoridad. Porque, al paso que va, en cuanto deje la presidencia no tarda y se la aplican a él.

AQUELLA AZOTEA

Ayer tarde, mientras entraba un poco de frio y con llovizna orizabeña, chipi-chipi le llaman aquí, y en mi pueblo suelen decir está pringando, vi el documental de Los Beatles, que apenas compró los derechos Disney y estrenaron a nivel mundial, cuando el tráiler se esparció, en una hora lo habían visto 6 millones de cibernautas. Algo para Ripley. Es un documental de unas 5 horas, que ya está en las redes. Grabaciones de hace 50 años que, en varias sesiones, Los Beatles grababan, al lado de su familia, esposa, hijos y uno que otro colado. Get back, se llamó aquel ensayo que no se vio, y que hoy a tantos años, aquellos que amamos su música lo podemos apreciar. Con la autorización de los dos Beatles vivos, Paul y Ringo, y la viuda Yoko Ono y la de George Harrison. El último capítulo nos muestra cuando treparon a aquella azotea donde dieron el último concierto juntos de su vida, en 1969. Billy Preston al piano y durante unos 40 minutos tocaron ese llamado Concierto en la azotea, donde curiosos, desde la calle 3 Savile Row solo escuchaban, porque no se podían ver. Tiene tomas interesantes y sobresales Get Back y Dont let mi down. Joyas de ellos. El grupo llevaba 3 años sin hacer una gira y habían decidido no hacer más. Su último concierto había sido el celebrado en Candlestick Park, San Francisco el 29 de agosto de 1966, perteneciente a la gira «Beatles ’66 US Tour». Llegó la policía londinense a querer detener ese ruido que hacían, decían, porque la gente se quejaba del ruido. Los Beatles solo reían. Uno también. Un gran video, búsquenlo en las redes. Extraordinario para revivir a Los Beatles, unos genios de la música.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El Poderoso Gobierno