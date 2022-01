Javier Roldán – Pinochet reencarna en Veracruz

ACERTIJOS

Hace tres días, un asistente contrajo COVID y nos apanicamos todos, me sustraje a un acuartelamiento casero, mientras dilucidamos qué cosas eran. Tengo dos hijas que son como el doctor Fauci, el médico de Joe Biden, una me dice que vaya a tal lado a hacerme el chequeo, y la otra mejor me lleva a un hospital a un chequeo general. Ahí andamos, todo bien lidiando las tempestades.

EL ORGULLOSO PADRE

Llamo a un padre orgulloso, Juan Pablo Villegas, suelo verlo en la orizabeña calle de poniente 5, sede del hotel Orbe y de vez en cuando platicamos de cosas mundanas. Tenía tiempo que no lo veía, convalece con médicos en Ciudad de México y agradeció la nota del hijo encumbrado, Eduardo Villegas Megías, a quien el presidente AMLO nombró embajador de Rusia, o la Federación Rusa. Le felicité y platicamos que es uno de los tres países de importancia en el mundo, con una gran cultura que data desde Pedro el Grande, de la dinastía de los Romanov, hasta los últimos zares ejecutados, quienes controlaban todo políticamente. Sus grandes castillos y sus bailes y su historia, lo hacen un país de primera. Comentamos del hijo, le dije que su hermano, Daniel (QEPD), seguro desde el cielo celebra ese nombramiento. Me comentó que le dieron a escoger algunos países para ser embajador y escogió a los rusos, con todo y que son comunistas, porque él por su carrera conoce mucho de socialismo, Eduardo es una gente que asimila muy rápido los idiomas y habla unos cuatro o cinco. Con el presidente AMLO colabora desde que era jefe de gobierno en CDMX, una gente de todas las confianzas presidenciales en la cultura. Quedamos de vernos en cuanto regrese a esta Orizaba, ciudad a la que alegró y honró el nombramiento presidencial del orizabeño como embajador. También alegró a su familia, al padre y a su madre, Susana Megías Gochicoa, a sus hermanos: Daniel (QEPD), María Elisa y Juan Pablo. Algunos orizabeños me escribieron, uno de ellos pedía que ayude desde allá a este Pueblo Mágico, que es Orizaba, y otro me decía: vámonos a bailar el Kasachov a esa Rusia Imperial. Felicidades, nuevo embajador, y tú, querido Juan Pablo, a echarle ganas por la salud.

LOS GOLPES BAJOS

Fue un acto cobarde, cuyos orígenes provienen del poder. Veracruz ha estado sujeto a una campaña de desprestigio de su gobernador y de su secretario de Gobierno. Ha requerido respiración de boca a boca del mismo presidente AMLO, que protege a su criatura. Debo decir que ayer circuló un anónimo cobarde, que ni siquiera comencé a leer, me dio hueva, al que leo seguido es a Arturo Reyes Isidoro, quien fue sujeto de esos cobardes pusilánimes, incrustados en el poder. Con quien se metieron fue con su familia, los hijos incluidos. Le escribí a Arturo, antiguo colega de la pasada Ceapp, y le dije no hiciera caso de esas bajezas. Ellos llegan y se van, Arturo, y los periodistas siempre quedan para escribir históricamente sus penares y sus bajezas. Solidaridad con todo el gremio periodístico.

