Javier Roldán – Ricardo Ahued y Patricia Lobeira

No hay mes que no le ocurra un accidente a la mugre, cara y retardada autopista de Capufe. Cuando no es Chana es Juana, es decir, cuando no es por una cosa es por la otra. No existen en México los abogados de la ley, que mucho se anuncian en Estados Unidos para demandas millonarias de accidentes, sino esta administración de Capufe estaría llena de pérdidas millonarias. Sucede que el tiquet que pagas te da derecho a un seguro, pero si tienes un accidente hay que ir como romero buscando a Dios, para que te lo resuelvan. Otra, si alguien te lanza una piedra y rompe tu vidrio eso no te lo pagan, argumentan que eso es terrorismo, como si viviéramos en Irán. Pero el asunto feo son los accidentes, apenas antier un tráiler se accidentó en el Puente de Metlac, y es muy fácil ver porque se accidentan, las colas de la parte que va de Orizaba a Fortín son enormes, inmensas y en las curvas los tráileres ya no pueden frenar. Hay tardes de hora pico, como a las 7, que la cola llega hasta Sumidero y otras a la entrada de Orizaba. En el puente hay accidentes porque, después de pagar, los que vienen de Córdoba salen durísimo y en ese puente o chocan o derrapan. Nadie ha podido ni podrá con esa caseta de paga de Fortín. Han llegado gobernadores, senadores, diputados, y nadie la mueve. Todo porque, como le dijeron un día al gobernador Cuitláhuac, que la quería quitar: “Tú nos vas a dar los 9 millones de pesos que ingresan diario”, y mejor se retiró. Tiene solución, pero los marros de la 4T no quieren invertir, hay que ampliarla y poner 10 casetas de cada lado, unas 20 como en San Martin Texmelucan, pero no quieren porque necesitan otros tres turnos más de trabajadores cobradores y en horas pico cinco turnos más, con todo y lo que ingresan tienen para sortear ese problema. Además, tienen la carpeta hasta Veracruz hecha una porquería, apenas andan por ahí arreglando unos 10 kilómetros. Es una vergüenza nuestras carreteras federales y de las estatales ni se diga, son unos caminos de terracería, se los dice alguien que los camina seguido. Yo Mero.

EL MENJURJE AL PRESIDENTE SOMBRERUDO

Los asesores y defensores del sombrerudo presidente peruano, Pedro Castillo, ahora aseguran y juran por su Virgen de Perú, que al presidente lo drogaron, para que, al momento de hablar ante la nación, trastabillara y hablara como Cantinflas, pero sin el ingenio del mimo, según le dieron un poco de algo, que pudo ser yerba santa pa’ la garganta, según cantaba Celia Cruz, o traigo Keisimón, pa’ la hinchazón. Traigo abrecaminos, pa’ tu destino y traigo la ruda, pal que estornuda. Algo le pasó a este hombre que más bien creo le dieron Toloache o yerba del Diablo, que a veces se usa para el amor, pero también para que te pongan medio apendejado (palabra francesa), alguna vez en mi pueblo, de chamaco, vi la historia que, a un hombre, abarrotero, una novia le dio Toloache y lo dejó como a la selección mexicana con el Tata Martino, todo atontado y eliminado, ya no recobró nunca la cordura. Lo despojó de su riqueza. Lo único cierto del peruano, es que dejó en la orfandad a AMLO, el presidente que, junto con Marcelo Ebrard, querían repetir la odisea de Evo Morales y treparlo al avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que llegara a México y aquí lo asiláramos. No se pudo, porque cuando huía hacia la Embajada mexicana, lo agarraron los sherifes al estilo americano y fue enjaulado. El presidente mexicano sigue firme en defenderlo. En su mañanera dijo: “Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú; las relaciones están en pausa”. Ah caray.

