Jennette McCurdy confesó que Nickelodeon le ofreció dinero para callar abusos

Estados Unidos.– La actriz Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly, lanzará el próximo 9 de agosto su libro I’m Glad My Mom Died -Me da gusto que mi mamá muriera en español-, en el que describe cómo algunos ejecutivos de Nickelodeon le ofrecieron dinero para callar los abusos que sufrió durante el tiempo que trabajó para la cadena.

El medio estadounidense Variety tuvo acceso a un fragmento del libro, en el que además de relatar la serie de abusos que vivió por parte de ‘El Creador’, como se refiere a Dan Schneider -que ha sido señalado de comportamiento inapropiado y acoso sexual a las actrices con las que trabaja-, también revela que trataron de sobornarla para que no publicara dicha información.

Foto: Terra México

Nickelodeon le ofreció dinero a Jennette McCurdy para que no hablara de abusos

En su libro, McCurdy relata que recibió una llamada de parte de tres ejecutivos de la televisora en la que le querían ofrecer ‘un regalo’ por su participación en series como iCarly y Sam & Cat.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió la exactriz en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider. “Interviene el gerente número 2 […] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó. “Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, dijo una tercera persona.

Aquella oferta no fue del agrado de la escritora de 30 años, por lo que la rechazó; sin embargo, las personas que hablaron con ella insistían en que la tomara, pues era ‘dinero gratis’, comentario que la hizo enojar, por lo que respondió tajantemente: “No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”.

Foto: TROME

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, se cuestionó en su publicación.

I’m Glad My Mom Died saldrá a la venta el próximo 9 de agosto.

Con información de El Financiero