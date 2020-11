Jennifer Aniston podría decirle adiós a Hollywood

Johnny Depp ya no interpretará el papel de Gellert Grindelwald en la franquicia Animales fantásticos y dónde encontrarlos, tal y como ha anunciado hoy el actor a través de Instagram. Afirma que Warner Bros le pidió que renunciara al papel y él ha accedido a hacerlo.

Johnny Depp que dejará la franquicia de Animales fantásticos y donde encontrarlos ha publicado una breve declaración a través de su cuenta de Instagram, pero no ha comentado nada acerca de la naturaleza de la separación ni confirmó que le pidieron que se fuera.

Depp apareció en la segunda película de la franquicia, pero no fue el protagonista de la serie.

Se esperaba que apareciera en las próximas entregas, aunque dado que las películas no se basan directamente en libros como la franquicia de Harry Potter, es difícil saber qué tan importante es el papel o cuántas películas se planearon.

Apenas unos días después de que perdiese una demanda por difamación contra un tabloide británico que lo caracterizó como abusivo, es probable que esto esté relacionado con la controversia en curso en torno a las acusaciones de abuso de ida y vuelta entre Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. Depp no ​​los vinculó específicamente en su carta, pero sí planteó el juicio y se comprometió a apelar el fallo.

“A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me he sentido conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días. Deseo hacerles saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud. El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad, y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y carrera no estarán definidas en este momento en hora.”

Johnny depp a través de Instragram