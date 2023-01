Jeremy Renner se encuentra en estado crítico pero estable tras accidente

Estados Unidos.- Bob Penny, profesor, poeta y actor conocido por películas como Forrest Gump o Sweet Home Alabama, falleció a los 87 años de edad.

Según anunció en la página web del servicio funerario Laughlin ubicado en Huntsville, Alabama, el doctor Robert ‘Bob’ Lynn Penny murió el pasado 25 de diciembre, aunque no se dieron detalles sobre las causas oficiales.

En dicho obituario se menciona que una celebración a su vida se realizará posteriormente en Birmingham y que al actor le sobreviven su hermano, William Earl Penny; su hermana, Jean Marion Yount; seis sobrinas y un sobrino.

“Un agradecimiento especial a su viejo amigo y cuidador, Lakin Boyd, y al personal de Thrive Assisted Living, Huntsville”, agrega.

¿Quién fue Bob Penny?

Penny nació en Jacksonville y creció en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde cursó estudios universitarios en el Wofford College de Carolina del Sur. Su trayectoria académica la completan cursos en universidades como Columbia en Nueva York o la Universidad de Alabama.

Foto: Semana

Regresó a Alabama donde daba clases de Poesía y Prosa en la UAB (University of Alabama at Birmingham)

Fue docente durante 32 años y como profesor recibió varios reconocimientos: el Premio Ellen Gregg Ingalls a la Excelencia en la Enseñanza en el Aula en los años 70; además su libro de poesía Prologues to Home recibió el Silver Bowl Award de 1980.

En los años 80 inició en la actuación en comerciales de televisión para una tienda departamental local.

“Un amigo mío británico vio los comerciales y dijo: ‘Bob, ¿por qué no vienes conmigo a Atlanta y ves si les gustaría tenerte como uno de sus actores en esta agencia’”, dijo Penny a AL. com en una entrevista de 2008. Así obtuvo el trabajo para una campaña de United Way en Atlanta. “Entonces empezaron a llegar las películas”, dijo Penny en dicha entrevista, “Tuve mucha suerte. Tenía estos papeles muy pequeños, pero seguro que ayudaron a pagar la hipoteca”.

Interpretó más de 40 papeles en el cine y la televisión, en cintas como Mississippi Burning (1988) o My cousin Vinny (1992) en donde compartió créditos con Joe Pesci.

Penny se retiró después de 32 años de educación en 1990 para centrarse en su carrera como actor.

En 1994 llegó la oportunidad de Forrest Gump, donde aparece como uno de los hombres en la barbería, que ven pasar al pequeño protagonista de la cinta; en 2002 dio vida al abogado de un pueblo pequeño, Wallace Buford, en Sweet Home Alabama.

Además, participó en producciones de la televisión como en In the Heat of the Night (1990), junto a Carroll O’Connor and Howard E. Rollins Jr, y Still the King (2016), donde fue su última aparición.

Con información de EFE