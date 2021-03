Jessica Segura de una familia de diez, conquista Instagram con estas fotos

Es hora de un maratón de documentales de asesinos seriales para olvidarte de tus problemas.

En los años 70 y 80, los asesinos seriales estaban por todos lados y parecía que había un caso nuevo cada día. Unas cuantas décadas después, muchos de esos criminales ya están tras las rejas (o muertos), pero el mundo sigue queriendo saber todo sobre ellos y los violentos crímenes que los pusieron en el mapa.

Una forma de conocer estas historias es investigando y leyendo todas las historias que puedas encontrar en el Internet, o puedes hacerlo de forma más fácil viendo uno de los mejores documentales de crímenes reales en los que se presentan las pistas, los testimonios de las víctimas y los detalles de las investigaciones incansables que se llevaron a cabo para intentar detenerlos antes de que el número de víctimas se saliera de control.

Asesinos como el Zodiaco, BTK, Ted Bundy o Richard Ramírez siguen despertando la curiosidad, y extrañamente son esas historias las que nos permiten tener una catarsis, escapar de nuestros propios problemas y perdernos en el pasado para no tener que pensar en todo lo que está mal con el mundo ahora.

Si buscas bien, puedes encontrar un documental sobre asesinos seriales en cada plataforma de streaming, pero Netflix domina el género con una colección que recorre las historias de los hombres más infames de la historia, recordando a sus víctimas y analizando cómo la tecnología y sus avances (o a veces un investigador amateur) ayudaron a encontrar respuestas y a poner fin al terror.

El caso del asesino Night Stalker fue uno de los primeros en llegar a Netflix en 2021, pero tiene muy buena compañía en un catálogo que poco a poco va agregando nuevas historias de violencia y crimen.

Los mejores documentales (más una serie y una película) sobre asesinos seriales que puedes ver en Netflix:

The ripper

No se trata de Jack the Ripper, sino de un asesino conocido como The Yorkshire Ripper, que recibe su nombre debido a que sus víctimas y crímenes eran similares a las del famoso asesino británico que nunca fue atrapado.

The Ripper cuenta la historia de Peter Sutcliffe, uno de los asesinos más infames del Reino Unido que dejó a 13 mujeres muertas en un periodo de 5 años. El caso llevó a la policía a realizar una de las cacerías más grandes de su historia para poder encontrarlo, y al ser detenido Sutcliffe dijo que estaba realizando una misión de dios al matar mujeres. Lo más loco de esta historia es que el asesino logró evadir a la policía en 9 ocasiones separadas antes de que pudieran arrestarlo.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Esta es la historia de Richard Ramírez, que es uno de los asesinos seriales más brutales en la historia. Ramírez decía ser satánico y encontrarlo fue una misión casi imposible debido a que no parecía tener un patrón claro de víctimas.

El Night Stalker operaba en California y fue encontrado responsable de 13 asesinatos de hombres y mujeres, y del secuestro y violación de varios niños a los que después abandonaba en la calle. Ramírez fue condenado a muerte, pero nunca llegó a cumplirse la sentencia debido a una serie de cambios en las leyes y finalmente murió de cáncer.

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Ted Bundy es probablemente uno de los criminales más famosos del mundo, no solo por la violencia de sus crímenes, sino porque era un hombre elocuente, atractivo e inteligente que logró mantener una fachada de normalidad e incluso tenía una familia que no sospechaba nada.

El caso de Bundy fue una locura desde el principio y este documental muestra una serie de grabaciones nunca antes vistas en las que el mismo asesino cuenta su historia, junto con los testimonios de algunos sobrevivientes y de los oficiales que formaron parte de la investigación.

Lost Girls

Ok, esto no es un documental, pero podría serlo. Esta película está inspirada en la historia real de la desaparición de Shannan Gilbert, lo que llevó a su madre a realizar una búsqueda para encontrarla. Mari Gilbert debió investigar si la ayuda de la policía y eso la llevó a descubrir una fosa común con decenas de cuerpos de mujeres desaparecidas que habían sido asesinadas por un aparente asesino serial.

El caso de Shannan sacó a la luz la realidad de que decenas de trabajadoras sexuales habían sido víctimas de un asesino, forzando a la policía a poner atención y a tomar a Mari Gilbert en serio.

The Confession Killer

Pasamos de lo violento y lo brutal a lo raro. Este documental cuenta la historia de Henry Lee Lucas, quien era conocido como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos.

Al ser detenido, Lucas admitió que había cometido cientos de asesinatos, pero, al investigar más a fondo, la policía descubrió que los resultados del ADN de las escenas del crimen contradecían lo que dijo en sus confesiones, la historia se pregunta si este es el mayor engaño de la justicia penal en la historia de Estados Unidos, si Lucas era realmente el responsable o si en realidad había otro criminal detrás de todo esto.

Mindhunter

Tampoco es un documental pero podría serlo. En lugar de enfocarse únicamente en los asesinos seriales que marcaron la historia, Mindhunter es una versión de ficción de la labor de dos agentes del FBI para entrevistar a los criminales más violentos con el fin de poder desarrollar los perfiles que más tarde ayudarían a la policía a identificar los patrones de los asesinos seriales.

Mindhunter muestra un poco de la historia de criminales como Charles Manson y Son of Sam, pero se enfoca en los detectives que se acercaron a ellos para encontrar respuestas y evitar que otros casos similares sucedieron en el futuro.