Joaquin Phoenix confirma secuela de Joker

México.- Christian Nodal estrenó este sábado una canción, de nombre Girasol, en la que arremete en contra de J Balvin y su exnovia, Belinda. El cantante asegura que con el tema hará llorar al reguetonero colombiano.

En el tema, una mezcla entre hip-hop y rock, el cantante llama a Balvin chiste y lo acusa de pisar a los latinos. “Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, así inicia el tema.

Foto: Agujero Digital

Nodal también inquirió a J Balvin por burlarse de él. “Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?”, reza la lírica. El exnovio de Belinda señaló a Balvin por no tener empatía hacia él cuando Nodal y la cantante recién habían terminado.

En el tema también saca a relucir a Belinda y la llama innombrable. “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo… A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser ‘naco’ es ser feliz, pues claro que lo soy”.

Con información de El Tiempo Latino