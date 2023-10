Joe Biden llama a Benjamín Netanyahu para recalcar que EU está ‘junto a Israel’

Israel.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó el estado de guerra en su primera intervención pública tras el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de milicianos palestinos contra Israel desde la Franja de Gaza, que ha dejado al menos tres muertos y cientos de heridos en ambos lados de la frontera.

Israel bombardeó por aire varias instalaciones de Hamás en la Franja de Gaza como inicio de su operación “Espadas de hierro”, en respuesta al ataque sorpresa que el grupo islamista lanzó esta mañana hacia territorio israelí bajo el nombre de operación.

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.

The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M

