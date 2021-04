Jonhson & Jonhson pierde más de 15 millones de vacunas contra covid-19

Estados Unidos. – Evelyn Sakash, diseñadora de producción de 66 años de edad, fue hallada muerta y momificada al interior de su casa ubicada en Queens, entre una pila de basura, de acuerdo con sus vecinos, era una mujer acumuladora.

Sakash yacía muerta en el piso de su cocina y fue encontrada por su hermana el pasado martes 30 de marzo, por lo que de inmediato llamó a la Policía de Nueva York para pedir auxilio.

De acuerdo con la hermana de Evelyn, había contratado un servicio profesional de limpieza debido a que no estaba de acuerdo con la forma en la que la ganadora del Emmy vivía y tenía su casa, razón por la cual acudió a su domicilio y la encontró oculta entre la basura y en ese estado de descomposición.

A pesar de haber muerte este martes, se sabe que Evelyn Sakash tenia un reporte de extravío pues dejó de ser vista desde el pasado 30 de septiembre.

Evelyn Sakash colaboró como diseñadora de producción en películas como Mermaids de 1990 y Still Alice de 2014. No obstante, ganó un Daytime Emmy en 2003 por su colaboración en la serie Between the Lions.

