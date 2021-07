Jorge Amado Cazabal Vargas, presbítero de Tuxpan, muestra mejoría tras haber estado en peligro, a consecuencia del COVID-19

Tuxpan, Ver. – Demostrando que la fe, la oración y el cuidado de los doctore son parte fundamental para la recuperación de los enfermos, el presbítero Jorge Amado Cazabal Vargas, ha mejorado salud, tras haber estado en peligro, a consecuencia del COVID-19, recordando que sus pulmones se encontraban dañados a un 70 por ciento, ante ello la familia del sacerdote, menciono que en los próximos días podría ser dado de alta para terminar si tratamiento en casa.



“Buen día, en nombre del padre Jorge Amado y nuestra familia agradecemos infinitamente sus oraciones, gracias a Dios, al doctor y al cuidado de las enfermeras mi hermano se encuentra cada día mejor, pronto lo darán de alta del hospital con oxígeno las 24 horas y seguirá en Tuxpan con las terapias de rehabilitación” fue el mensaje que compartió la hermana del presbítero.

Foto: Sus pulmones se encontraban dañados a un 70 por ciento.



No obstante, dado que este padecimiento no es tema sencillo, se hizo la aclaración que aún no puede recibir visitas, inclusive, “ni de nosotros, tampoco llamadas telefónicas, pues estará en reposo absoluto y bajo revisión médica”, por lo que están a la espera de saber a dónde será canalizado, si a su parroquia o a casa de sus familiares para que siga en la etapa de recuperación.



“El Señor ha escuchado nuestras plegarias, les agradezco haber estado al pendiente, yo le daré sus saludos. Muchas gracias». concluyó

Por Martha Hernández