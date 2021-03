José Ignacio Rasso- La democracia está en riesgo

Por José Ignacio Rasso

Desde pequeño me ha sorprendido ver en el campo a un niño de menos de 10 años controlar el pastoreo de un grupo de ovejas. Años después me sorprende ver como un solo hombre controla el destino de todo un país y el Congreso actúa como rebaño.

La democracia, ese camino largo e inconcluso está en riesgo. Un camino que no se puede entender sin las voces y batallas que lograron la fundación del IFE en 1990 después de décadas de lucha política y social. Un camino donde la gota que derramó el vaso fue el presunto fraude electoral en las elecciones de 1988 cuando el actual Director de la CFE Manuel Bartlett era Secretario de Gobernación. Un sistema de cómputo que no cayó, sino que fue manipulado y una sociedad que no calló hasta ser escuchada.

Con los años hemos construido un entorno democrático perfectible, a base de elecciones confiables, leyes, prensa, instituciones autónomas y una sociedad cada vez más participativa. La victoria de López Obrador y MORENA no se puede entender ni celebrar sino se reconocen y defienden los avances democráticos.

El presidente llegó de forma democrática pero no está actuando como un demócrata. Quiere una corte de aplausos y una simulación de democracia a mano levantada. El demagogo atacando la demagogia. La insensibilidad como síntoma de soberbia, donde nada importa, solamente lo que piensa el soberano.

La democracia pierde voz en los constantes embates en contra de la prensa. Se desgaja en la falta de sensibilidad y entendimiento al movimiento feminista. Se tambalea cuando el Congreso no cuestiona y sus votos legislativos son un acto de venganza. Se fractura cuando se ignoran las opiniones de expertos en Parlamentos Abiertos. Se tritura cuando se exige desde Palacio Nacional no mover ni una coma a las iniciativas de ley. Se diluye cuando las consignas nublan conciencias. Se desdibuja cuando se busca la polarización y el enfrentamiento. Y se derrumba cuando sólo se obedece.

La democracia está en riesgo cuando se pone en duda a la Auditoria Superior de la Federación. Cuando a través del discurso se desestiman 100mil millones de pesos en irregularidades y se deja el campo fértil para seleccionar un nuevo auditor a modo.

La democracia está en riesgo cuando se llega por vía democrática para destruir los contrapesos que incomodan. Cuando se disfraza la vacuna con chaleco guinda con fines electorales. Cuando la oposición presenta candidatos que responden a popularidad y no a capacidades en la función pública. Cuando partidos políticos “satélite” venden su voto al mejor postor. Cuando la justicia se decide en encuestas.

Me parece desolador que la democracia en México sea una transición interrumpida, una consolidación en riesgo. La involución democrática.

En palabras de Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, comparto la gran preocupación del “Desmontamiento de las Instituciones”. De aquellos contrapesos que son el equilibrio que se necesita frente a este gobierno y a los que le sucedan.

Me duele pensar que el quehacer político se trate de ver quién logra el mejor engaño y el control de las percepciones masivas. Me duele ver que las tribus legislativas actúan en manada sin debatir opciones, sin buscar consensos.

Me duele resignarme a que dentro de Morena no existan voces que puedan enfrentarse al presidente. Me duele ver a la oposición caer en los mismos errores. Me duele ver a la sociedad polarizada. Me duele ver que el voto sea castigar el pasado y defender ciegamente el presente.

Me duele ver que muchos prefieren ganar, perdiendo.

