José Ignacio Rasso – Un voto de sangre

TRAS LA VERDAD

Por Héctor Parra Rodríguez

Mas de dos años de bravucón. AMLO se la ha pasado cotidianamente ofendiendo, calumniando, acusando sin justificación, dividiendo a la sociedad mexicana, metido en la corrupción. El cinismo presidencial es rampantemente ofensivo; pero, ayer jueves dijo en la tertulia mañanera: “Procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que haya ética en los medios, menos amarillismo, aún cuando haya diferencias, que podamos resolverlas con argumentos, con debate respetándonos” ¡Por favor! Solo un demente es capaz de ser un agresor profesional y pedir, a la vez, que procuremos vivir en paz.

En contraste aberrante, en la misma conferencia Andrés Manuel López Obrador dijo que algunos medios de comunicación “magnifican” los atentados y homicidios de candidatos con el fin de “enrarecer” el ambiente rumbo a las próximas elecciones. Que “Los medios, no todos, con el afán de enrarecer el ambiente, antes se llamaba sensacionalismo, ahora es amarillismo, la nota roja adquiere un papel relevante. Entonces, como hay ahora una polarización política obvia, de que se agrupó todo el conservadurismo contra nuestro proyecto, los medios han tomado partido, todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada”. El mitómano remataría diciendo que “para sus adversarios vitacilina, van a comprar el laboratorio, ah que buena medicina” ¿Dónde quedó entonces el llamado de procurar vivir en paz? De verdad, el pueblo se cansa de tantas mentiras y contradicciones de AMLO.

Luego vendría la queja en contra del TEPJF, por la sentencia en la que determinó que AMLO violó la constitución por hacer propaganda gubernamental en tiempos electorales. El arbitrario y cínico presidente de la República diría: “Imagínense si informar es violar la constitución, ¿cómo? ¿Y mi derecho a la libertad? ¿Qué es lo más importante? La libertad”. Mal, muy mal. No termina de entender que su comportamiento debe subordinarlo a la Constitución y no en contrario, que la Constitución quede por debajo de las tergiversadas ideas de López Obrador. Estas afirmaciones sin sustento, además de su pésimo gobierno, son la causa del desequilibrio mental que se ve reflejado en la baja de popularidad. El Pueblo bueno ha ido comprobando que AMLO no está bien.

En su perorata matutina, también abordaría las mentiras de los medicamentos oncológicos, después de haber asegurado que su gobierno fue ¡saboteado por los laboratorios mexicanos! Después de más de dos años de gobierno, ahora presume que los medicamentos los están comprando en el extranjero, entre otros en Corea del Sur y Argentina. Cuando que el representante de los laboratorios mexicanos aseguró que el gobierno de la 4T, literalmente “se hizo bolas”. El mismo AMLO dijo en esta semana que los medicamentos los compraban por medio de la ONU ¿entonces? Cada vez son más evidentes las contradicciones y mentiras del presidente.

En la semana La Administración Federal de Aviación de los EUA, bajó la calificación a categoría 2, el sistema de aviación del gobierno de la 4T, por aquello de su nuevo aeropuerto. AMLO, en lugar de preocuparse y poner remedio, se confronta, asegura que hay gobiernos que se sienten los dueños del mundo. Para empezar, no fue el gobierno quien bajó la calificación. Vamos, el mismo sub Secretario CT Carlos Morán Moguel, aceptó que, por la nota desfavorable las líneas aéreas norteamericanas “les comerán el mandado a las mexicanas” ¿Así o más claro? Consecuencia, las líneas mexicanas no podrán aumentar la frecuencia de vuelos, crear otras rutas o ingresar más aviones; en contrario las estadounidenses sí podrán hacerlo. Vaya desfachatez del presidente. No acepta la realidad, no resuelve los problemas, por el contrario, los agrava y perjudica, en esta ocasión a las empresas aeronáuticas mexicanas. Más daños y perjuicios por su tozudez.

¡Qué decir de la compra de la refinería estadounidense de la empresa Shell? Casi 600 millones de dólares para adquirir Deer Park, ubicada en Houston, Texas, parte de la cual se había comprado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La alegre justificación de AMLO: para que no falte la gasolina a los mexicanos. Todos coindicen que la inversión en Dos Bocas, no será lo que él ofreció, por eso se adelantó a comprar la refinería en otro país. Hasta hoy no existe la corrida financiera que justifique el éxito. Luego diría López que se utilizó dinero del Fondem (Fondo de Desastres) para la compra. Pero, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, le corrigió la plana, asegurando que no se tomó dinero de ese fondo, que fue de otro, denominado Fonadín y López “calló como momia”. Una prueba más del desorden que genera el presidente con sus ocurrencias. Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador empresarial, aseguró que la inversión en Dos Bocas, es un fracaso. Además del tremendo daño ecológico a la zona.

Vendría la corrupción en la compra de los vagones del Tren Maya, violaron la licitación y entregaron directamente el contrato. Denunciaron al gobierno de México y al consorcio Alston Transport México, ante la UNOPS (en la ONU) el incumplimiento de la licitación del contrato por hasta 36 millones, 563 mil pesos. Más problemas del desorden administrativo en el gobierno de la 4T.

La puntilla para AMLO. El Inegi dio a conocer que en el pasado mes de abril subió el desempleo en México, alcanzando el 4.7%, lo que equivale a 2 millones, 700 mil empleos perdidos.

Este es el gobierno de la transformación. Así se ha desempeñado durante más de dos años. Es preciso que, en las elecciones del 6 de junio, México reinicie y corrija el rumbo que a la deriva nos lleva AMLO, con el evidente peligro de agravar las cosas. El voto ciudadano es la clave, la llave, tiene la oportunidad de corregir los graves errores del gobierno de la deformación. Y talvez, hasta poder acusarlo y enjuiciarlo.

Esta es opinión personal del columnista