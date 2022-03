José Manuel N: No hay violación a los derechos, asegura gobernador

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que hubiera violación a los derechos de José Manuel del Río Virgen tras su detención en la entidad por ser el presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.

Este martes, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció como «víctima» a José Manuel «N», quien fuera secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República , el mandatario estatal reprochó que un juez de distrito haya determinado que sí hubo supuestas violaciones contra Jose Manuel N y ni contra René Tovar, víctima de homicidio:

«Son falsas. No hay violación a los derechos…se promovió por el presunto responsable de homicidio, las supuestas violaciones y después las retiró. No las llevó a través de un juicio. ¿Quién determina si hubo violaciones o no?, el juez. El juez no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto» dijo el gobernador.