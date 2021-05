José Sobrevilla-“2018 sacudió las estructuras tradicionales de poder”: Alfonso Nava

Por José Sobrevilla

Mucho hemos mencionado en este espacio que México tiene una enorme carencia de liderazgos reales; hechos a partir de una visión diferente del poder y el ejercicio de la administración pública a partir de una formación personal construida en años de trabajo y preparación con análisis serios de la realidad. La presente entrevista hecha al ahora candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Toluca, Estado de México, Alfonso Nava, la grabamos en febrero de este año, pero no había podido divulgarse por las restricciones que imponían las autoridades electorales.

– ¿Qué te motivó buscar esta candidatura al ayuntamiento de Toluca?

La crisis ideológica que observo en los partidos políticos; la hipocresía y falta de convicción que tienen los actores políticos, y la mediocridad con que me he encontrado durante mi vida como servidor público, y asesor político. El 90 o 95% de los asesorados políticos que tuve, fueron de una mediocridad extrema; y si uno los descarapela tantito del conocimiento y el bagaje cultural que uno les aporta, se desinflan completamente.

La reflexión es: “Alfonso, ya fuiste capaz de crear candidatos a presidencias municipales, diputados, senadores y gobernadores, a enseñarles estrategias, es hora de demostrar qué tan eficaz eres en la contienda”.

– En Toluca, ¿Qué presencia tiene el partido Movimiento Ciudadano que hoy te postula?

Meramente testimonial, como todos los partidos pequeños; no tienen la estructura de los grandes, deben traer un porcentaje de votación que no pasa del 7%; incluso, el grado de identificación de la gente y los actores políticos debe ser muy bajo; sin embargo “esto me da la posibilidad de presentarlo como una opción nueva, una propuesta ciudadana como la que encabezo, con un discurso ciudadano, amalgamado con la de Movimiento Ciudadano, lo que aportaría la sensación de que estamos ante un movimiento emergente nuevo, aunque a nivel nacional ya tienen ganados espacios importantes.

– En un estado que ha generado una clase política como la de Atlacomulco, muy tradicionalista, ¿Qué te hace pensar que tienes posibilidades?

El reto es enorme. Creo que 2018 sacudió las estructuras tradicionales de poder, y que puso en la lona al Grupo Atlacomulco, sobre todo porque la encabezada por la anterior presidencia de la República, que era Peña Nieto, era visible que al fin habían logrado la recuperación del máximo cargo político del país para ese grupo.

Este espacio, lo vienen a compensar ahora con una alianza: PAN, PRI y PRD, que habla del grado de demolición en que se encuentra el PRI. Te puedo comentar que los cuadros del Grupo Atlacomulco, no los cupulares que son finalmente los grandes beneficiarios de los grandes negocios al amparo de la política, sino los que hicieron carrera en el servicio público en el Estado de México, finalmente están yendo a otras opciones como al Verde Ecologista, Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México.

Entraron en una endogamia política terrible. Si te fijas, a nivel nacional el PRI como a nivel estatal, solo quienes tenían cargo político visible, popular o en altos mandos del gobierno, los y las caciques, se hicieron de las plurinominales y los cargos populares, en lugar de abrirse y crecer para tratar de atrapar nuevos cuadros de la sociedad, o reimpulsarlos; este PRI que representa al Estado de México se cierra para terminar destruyéndose a sí mismo.

¿Difícil ganarles?

Si, porque se junta el dinero que maneja siempre el gobierno del Estado de México, con el poco prestigio que le queda al PAN, quien tienen más presencia por lo menos en Toluca, y se unen al PRD que es un fantasma, una quimera.

Por otro lado, está Morena con el PT y Acción Nacional (por lo menos en Toluca), que es también, PT, meramente simbólico con ese 5%, 2%, con que van sobreviviendo y se alían con Nueva Alianza, que también anda en porcentajes de sobrevivencia.

¿Qué es lo preocupante? A lado de la oficina del presidente de la República, se manejan miles de millones de pesos de presupuesto, los padrones electorales, el ejército de operadores pagados con el presupuesto federal que son los que están haciendo campaña en las diferentes regiones del Estado de México y del país.

Por ejemplo, un solo tiraje del periódico “Degeneración”, que quiere imitar al poblano “Regeneración”, pero este es “degeneración” por los contenidos tan vacíos, vagos e insulsos que tiene, imprimen de manera oficial, o declaran (aunque yo creo que es por lo menos lo doble): 5 millones de ejemplares que reparten y tiran en las calles o puerta por puerta.

La alianza PRI, PAN, PRD tienen por lo mucho 28%; y la de Morena, PT por lo mucho 30 o 38%, entre los dos suman un 58%, lo que quiere decir que hay un 42% de la votación que se van a disputar los partidos pequeños y ahí va a depender mucho del perfil de cada competidor que, con que jalaran el 30 o 32%, le estarían ya disputando el primer lugar a estas dos alianzas.

– ¿Quiénes serían tus posibles rivales?

De la alianza PRI, PAN, PRD es Raymundo Martínez Carbajal, lo puso el PRI porque se quedó con todas las posiciones de la capital, y solo le dejó dos diputaciones al PAN. El PRI pone dos diputados y el presidente municipal. El PAN pone dos diputados y cede la presidencia municipal y en Metepec, el PAN, será el que pondrá al presidente municipal. Martínez Carbajal fue el ex secretario de movilidad, cuando, como tu conoces, es un transporte inseguro, tercermundista que si ves un reportaje de las zonas pobres de África parece que estas viajando en ese tipo de transporte, un completo desorden, hay mafias, no hay modernidad.

Además, fue Secretario de Educación Pública y su máximo logro fue tapizar la Plaza de los Mártires con tapetes de yoga que vendió a precios millonarios; un negocio de la SEP donde, si compraban un tapete de diez pesos, lo vendían en quinientos. También es visiblemente un político que ha estado no bien ligado a la transparencia, siempre ha estado cuestionado en su patrimonio y en su trayectoria familiar e inestabilidad personal por su característico ego de ser un “Don Juan”, que es la única movilidad que tiene, la de las mujeres.

El otro es el presidente municipal actual Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien es panista del grupo Atlacomulco, luego entonces es del PRI Grupo Atlacomulco, se escudó en el PAN y lo traicionó, y se metió a Morena; pero él tiene en su haber que ganó la primera presidencia municipal por el PAN y la diputación local; cuando no estaba con el efecto López Obrador en su intento de reelegirse.

Todos saben que cuando te vas a Morena te purificas, se te acaba la corrupción, te llega un halo de virginidad, se te reconstruye el himen político, lo que le da la posibilidad de subirse al gran buque del éxito de López Obrador y gana nuevamente la presidencia, donde está actualmente. Es un tipo que gastó 85 millones de pesos del presupuesto para tapizar con su imagen para promoverse de manera personal solo en 2020. El presupuesto que manejó en ese año fue de 6 mil millones de pesos y la ciudad está desecha.

– ¿Cuál sería tu reto de gobernabilidad para Toluca?

– La inseguridad, un desarrollo urbano más armónico, porque no se están haciendo las inversiones necesarias. Cuando visitas Toluca y ves las zonas industriales, encuentras inversiones que datan del siglo pasado. Pero lo más grave es que la parte inmobiliaria ya no está invirtiendo en Toluca. “Ya no te hablo de la parte popular porque ésta se está yendo a otros municipios, la parte media residencial alta, hacia Metepec, La providencia, Jajalpa, los Encinos.

