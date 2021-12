José Sobrevilla – Autoriza EU compra de refinería Deer Park

ACERTIJOS

Víspera de Nochebuena y Navidad y a punto de que llegue Nochevieja, se escribe con los deseos que haya en los hogares mexicanos una buena cena, en todos, que haya un pan con la gente humilde y, si no alcanzan al pavo, que haya alimento para ellos y sus hijos, en un México cada día más difícil de sobrellevar. Un México de odios desde el pulpito mañanero, de sangre y levantones por todos lados, de feminicidios que no se detienen y donde Veracruz es campeón en esa maldad. Cierra el año con dos buenos clinchs. El primero es el de Ricardo Monreal contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. En palacio jalapeño, dicen las malas lenguas, están muy ardidos y no buscan quién se las hizo sino quién se las pague, pues mientras jugaban plácidamente billar vino un descontón desde Pacho Viejo. Los diarios orizabeños hablan de quitar esa cosa llamada ‘ultrajes a la autoridad’, se suman las barras de abogados y la iglesia y hasta Kamalucas, que desde el cielo la condena. Porque ha servido para aplicar la Ley de Herodes a quienes se les ocurra. Es cierto, como dijo el secretario de seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, que esa ley existía, pero no aclaró que solo tenía ese delito de seis meses a dos años de prisión, y podías llevar el juicio desde afuera, y este gobierno la cambió en 2021 a delito grave y es así como se la han aplicado quienes les acomode, en contubernio con la Fiscala Carnala y jueces a modo, ahora, al ser delito grave te empujan de 8 meses en adelante y es el caso de Rogelio Franco Castán, que está detenido en Pacho Viejo desde marzo de 2021 y va a cumplir el año como preso político, según denuncian sus colegas perredistas.

LA OTRA NOTICIA (MONREAL Y DANTE)

Bueno, pues nos desayunamos con la noticia de que la Fiscalía del estado de Veracruz, anuncio la detención de José Manuel del Rio Virgen, a quien señalan como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, es decir, una gente cercana a Ricardo Monreal y a Dante Delgado. Por homicidio doloso, fue la detención de quien, aseguran, fue diputado de Movimiento Ciudadano y alcalde de Tecolutla. Pero esta señal cuando iba two out, según lenguaje del béisbol, es mala pichada para la gente de Monreal quien, asegura, va a dar todo su tiempo para que esa cochina ley de ultrajes a la autoridad veracruzana, se vaya al bote de la basura. Monreal en sus cuentas, reviró sobre esta detención y acusó al gobierno de Cuitláhuac García de ‘Autoritario y arbitrario’, fue más lejos, dijo: “Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo”. Y reveló que fue Dante Delgado quien le habló muy enojado por esta detención: “Otra vendetta política que sufre el estado de Veracruz. José Manuel del Rio es un hombre honesto y con prestigio social. Esto se inscribe en el clima de venganza política que existe en Veracruz, donde la justicia pasa por mal momento y donde todo se convierte en instrumento político del gobierno estatal”, dijo todo enchilado. Son unos miserables, me dijo una gente de Movimiento Ciudadano (MC), que sabe de la mala leche para aplicar leyes al vapor.

ULTIMA HORA. Se confirma que el prestigiado abogado penalista, Jorge Reyes Peralta, veracruzano, asume la defensa de José Manuel del Rio Virgen, detenido y acusado de homicidio. Un caso muy político que cimbró al senado de la Republica y a Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado, quien fijaría su posición en una conferencia en Xalapa en el hotel Villa las margaritas. Esta historia continuará. To be continued.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Los días por venir