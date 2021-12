José Sobrevilla – Bohemia y el suicidio de su director y fundador

Por José Sobrevilla

Aunque EcuRed señala que la primera edición salió a la venta el 10 de mayo de 1908, la revista semanal cubana Bohemia fue fundada en 1909 por Miguel Ángel Quevedo, Propietario y director con el lema “La revista que siempre dice la verdad”; siendo figura decisiva en casi todos los cambios políticos en Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder. Era leída en todo el continente americano y, por supuesto, la más popular de Cuba por lo menos a finales de la década de los 50. Dice Francisco Valiente (Nostalgia Cuba 2.0) que la “carta pre-suicidio” de su propietario, es un documento histórico que debe de estar permanentemente en nuestros archivos”, y le tomamos la palabra.

“Apareció como revista semanal ilustrada que arrastraba los patrones trazados por publicaciones como ‘La Ilustración Española y Americana’ (España), ‘Illustration’ (Francia) e ‘Illustrated London News’ (Gran Bretaña), pero pronto fue perfilando su contenido literario y cultural hasta convertirse en un magazine atento a los más importantes sucesos de actualidad”[1].

Bohemia apoyó la revolución de 1959 en plena “dictadura” de Fulgencio Batista y el 26 de julio de 1958 difundió el famoso “Manifiesto de la Sierra”[2] (de Raúl Chibas, Felipe Pazos y Fidel Castro/Julio 12 de 1957). El 11 de enero de 1959 publicó una edición especial, con una tirada de un millón de ejemplares, que en pocas horas se agotaron, sólo once días después de la caída de Batista.

Cuando Fidel Castro llega al poder, revistas, periódicos, canales de televisión y emisoras de radio fueron expropiados o clausurados, pero Bohemia no. De inmediato fueron conculcadas todas las libertades fundamentales universalmente aceptadas y Quevedo logró salir de Cuba, pero con un horrible sentido de culpabilidad por haber defendido la revolución popular de 1959 y haber atacado a casi todos los políticos, legítimos o no, que habían gobernado Cuba; pero sobre todo por haber difundido o justificado todas las acciones de Castro, explica Francisco Valiente.

“Entre sus principales colaboradores estuvieron los más grandes articulistas, ensayistas, escritores y líderes de su época: Jorge Mañach y Robato (escritor, periodista, ensayista y filósofo cubano, autor de una biografía de José Martí y de numerosos ensayos filosóficos); R. García Bárcenas, Eduardo Chibás (político cubano fundador el 15 de mayo de 1947 del Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo), Oscar Salas Blanco (Mártir de la Revolución Cubana), Gustavo G. Sterling, José M. Peña, Fernando Ortiz Fernández (etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista. Estudioso de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Criminólogo, lingüista, musicólogo, folklorista, economista, historiador y geógrafo).

Ramón Grau San Martín (médico fisiólogo y presidente de Cuba), Renée Méndez-Capote (escritora, ensayista, periodista, traductora, sufragista y activista feminista cubana.​​​​ Cultivó la literatura infantil, el cuento, el ensayo y el género autobiográfico), Agustín Tamargo (Figura importante del periodismo cubano), Gustavo Robreño (dramaturgo, actor y director teatral cubano), Herminio Portell Vilá (escritor, historiador y erudito cubano) entre tantos otros”[3]

La carta del pre-suicidio

La misiva fue dirigida al poeta cubano Ernesto Montaner, abogado y periodista, quien llegó a Estados Unidos en 1959, autor del libro “Bajo sol ajeno” en 1974. He aquí la carta completa. “Querido Ernesto: Cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Ya me habré suicidado – ¡al fin! – sin que nadie pudiera impedírmelo, como me lo impidieron tú y Agustín Alles el 21 de enero de 1965.

Sé que después de muerto llevarán sobre mi tumba montañas de inculpaciones. Que querrán presentarme como ‘el único culpable’ de la desgracia de Cuba. Y no niego mis errores ni mi culpabilidad; lo que sí niego es que fuera ‘el único culpable’. Culpables fuimos todos, en mayor o menor grado de responsabilidad.

Culpables fuimos todos. Los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes. Buscadores de aplausos que, por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud, por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca. No importa quien fuera el presidente. Ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que atacarlos, y había que destruirlos.

El mismo pueblo que los elegía, pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. El pueblo también fue culpable. El pueblo que quería a Guiteras. El pueblo que quería a Chibás. El pueblo que aplaudía a Pardo Llada. El pueblo que compraba Bohemia, porque Bohemia era vocero de ese pueblo. El pueblo que acompañó a Fidel desde Oriente hasta el campamento de Columbia.

Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la insensatez. Todos contribuimos a crearlo. Y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel, su participación en el Bogotazo Comunista, el asesinato de Manolo Castro y su conducta gansteril en la Universidad de la Habana, pedíamos una amnistía para él y sus cómplices en el asalto al Cuartel Moncada, cuando se encontraba en prisión.

Fue culpable el Congreso que aprobó la Ley de Amnistía (la cual sacó a Castro de la prisión tras el ataque al Cuartel Moncada). Los comentaristas de radio y televisión que la colmaron de elogios. Y la chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del Congreso de la República.

Bohemia no era más que un eco de la calle. Aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó ‘los veinte mil muertos’. Invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia.

Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que derribara al régimen. Los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal. Y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra. Fueron culpables los curas de sotanas rojas que mandaban a los jóvenes para la Sierra a servir a Castro y sus guerrilleros. Y el clero, oficialmente, que respaldaba a la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas, conminando al Gobierno a entregar el poder.

Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las fuerzas armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros. Y fue culpable el State Department, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba.

Fueron culpables el Gobierno y su oposición, cuando el diálogo cívico, por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico y patriótico. Los infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron. Fueron culpables los políticos abstencionistas, que cerraron las puertas a todos los cambios electoralistas. Y los periódicos que, como Bohemia, les hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones.

Todos fuimos culpables. Todos. Por acción u omisión. Viejos y jóvenes. Ricos y pobres. Blancos y negros. Honrados y ladrones. Virtuosos y pecadores. Claro, que nos faltaba por aprender la lección increíble y amarga: que los más ‘virtuosos’ y los más ‘honrados’ eran los pobres.

Muero asqueado. Solo. Proscrito. Desterrado. Y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles. Como Rómulo Betancourt, Figueres, Muñoz Marín. Los titanes de esa ‘Izquierda Democrática’ que tan poco tiene de ‘democrática’ y tanto de ‘izquierda’. Todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída. Cuando se convencieron de que yo era anticomunista, me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los presuntos fundadores del Tercer Mundo. El mundo de Mao Tse Tung.

Ojalá mi muerte sea fecunda. Y obligue a la meditación. Para que los que puedan aprendan la lección. Y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieran que ellos digan. Para que la prensa no sea más un eco de la calle, sino un faro de orientación para esa propia calle. Para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después los despojan de todo.

Para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios a publicaciones tendenciosas, sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación, o de un destierro. Y para que el pueblo recapacite y repudie esos voceros de odio, cuyas frutas hemos visto que no podían ser más amargas. Fuimos un pueblo cegado por el odio. Y todos éramos víctimas de esa ceguera. Nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes. Nos olvidamos de Núñez de Arce cuando dijo:

Cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano.

Adiós. Éste es mi último adiós. Y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho, para que me perdonen todo el mal que he hecho.

Miguel Ángel Quevedo

