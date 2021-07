José Sobrevilla – Buendía, mis famosas últimas palabras: ‘Merecido me lo tenía’

Por José Sobrevilla

El estreno el 14 de julio de “Red privada, ¿quién mató a Manuel Buendía?” en Netflix, trajo a tema el notable número de periodistas asesinados desde aquellos tiempos a la fecha, alrededor de 400 comunicadores ultimados y 99% de estos casos continúan impunes, según comentó a Milenio el director del documental Manuel Alcalá[1]; pero, sobre todo y en voz de personajes del periodismo y funcionarios gubernamentales, la película plantea la incógnita –aún viva– de quién asesinó y por qué al periodista michoacano Manuel Buendía Tellezgirón aquella tarde del 30 de mayo de 1984; situación que el documental no resuelve y, al contrario, enfoca las dudas hacia el titular de Gobernación de entonces Manuel Bartlett Díaz, el Procurador de ese tiempo Ignacio Morales Lechuga y al titular de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, José Antonio Zorrilla Pérez.

“Todo lo que dicen el documental es cierto, pero quedaron muchos cabos sueltos” comentó en charla de amigos el penitenciarista y psicólogo José Luis Musi Nahmías; sin embargo, para el periodista y cofundador del Partido Comunista Mexicano Jorge Meléndez Preciado –participante en el documental–, cuando lo entrevistaron, tal vez por cuestión de espacio, Netflix dejó fuera un dato muy importante que aportó: “Javier Juárez Vázquez, un periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, que tenía relación con Manuel Buendía y era quien le enviaba información, fue igualmente asesinado y con horas de diferencia a Manuel Buendía.”

En el libro “Los Señores del Narco” (pagina 96), la periodista Anabel Hernández rebelaba que José Antonio Zorrilla le habría dicho a Buendía que la situación del tráfico de drogas ligado con la CIA era muy delicada, y le advertía que era mejor no hablar del asunto. El jefe de la policía envió a un grupo de agentes de la DFS que aparentemente tenían la misión de brindar seguridad al columnista de Excélsior y a su familia.

No obstante, 41 días después, Manuel Buendía fue asesinado por integrantes de la DFS. Una hora más tarde, Velasco –principal fuente de información de Buendía sobre la agencia estadounidense– también había sido asesinado en Veracruz. La muerte había sido “aprobada por (Manuel) Bartlett Díaz, entonces Secretario de Educación”, se afirmaba en el informe de la DEA. Naturalmente, la DFS tomó el control de las investigaciones sobre el asesinato de Buendía apenas 13 minutos después de la ejecución. Zorrilla llegó a la escena del crimen y alteró las pruebas”[2], cuenta Anabel en su libro.

José Luis Ortega Vidal, columnista de “Veracruz en la Noticia”, publicó (11 de noviembre 2012) que Anabel Hernández señalaba en su libro “Los Señores del Narco” que Veracruz había sido sede –en la década de los ochenta– de un complot organizado por la CIA con la complicidad de la Dirección Federal de Seguridad y la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno mexicano. “Sin dar datos específicos, aborda una serie de sucesos a los que les encuentra relación. Concretamente, la existencia –en territorio veracruzano– de un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero, en el cual fueron asesinados 19 (sic) agentes policiacos de la PGR en 1985”.

Lo primero que Zorrilla Pérez hizo al llegar a la “M.I.A”, Mexican Intelligence Agency, como bautizaba Buendía su despacho –parodia a la CIA–, fue llevarse los archivos; entonces, lo que hay que pedir, sugiere Jorge Meléndez Preciado (quien también habría sido presidente de Unión de Periodistas Democráticos, UPD) es ¿dónde quedaron aquellos archivos?; y ¿por qué ocultaron esos datos?, pues el jefe de Zorrilla era Manuel Bartlett, entonces Secretario de Gobernación.

Buendía tiene una columna donde le preguntan “¿por qué conoce usted estos datos de Argentina?”, Pues “porque una persona de ese país, exiliada en México me platicó, y yo lo corroboré”, respondió, y fue cuando escribió una columna contra la dictadura argentina. “Esto es, Don Manuel Buendía tenía muchos informantes, pero lo interesante era que confirmaba lo que le decían”.

“Tú vez el documental, comenta Jorge Meléndez, y ves a Raymundo Riva Palacio diciendo que entonces “no había censura”, ¿cómo no iba a haber censura? Si cuando Rogelio Hernández López y yo estábamos en Excélsior, al primero que llamó Regino (Díaz Redondo) para investigar el asunto fue a Riva Palacio, quien dijo que ‘no le entraba’; entonces Regino nos llamó a Rogelio y a mí. Nada más que Rogelio en su libro dice ‘no hay ningún elemento sólido para inculpar a Bartlett’, y yo en la entrevista que me hicieron para Netflix, digo, ‘bueno, no hay un elemento sólido’ pero ¿qué acaso José Antonio Zorrilla Pérez iba a matar a un periodista de ese calibre sin haber pedido la orden de arriba’?

El documental es narrado por Daniel Jiménez Cacho y dirigido por Manuel Alcalá, apoyado en la producción en Gerardo Gatica (“Ya no estoy aquí”), Inna Payán (“La 4a compañía”) y Luis Salinas (“La jaula de oro”) y en él reconstruye lo ocurrido con el asesinato de Buendía con testimonios de funcionarios como Jorge Carrillo Olea; Miguel Aldana, director Interpol (1982-85); Héctor Berrellez, ex agente de la DEA; Javier Coello, subprocurador contra narcotráfico (1989-90); y voces de historiadores y periodistas como Jorge Meléndez, Rogelio Hernández López, Félix Fuentes (compadre de Manuel Buendía) José Reveles, Raymundo Riva Palacio, Iván Restrepo, Carmen Aristegui, Alfonso Zarate, Virgilio Caballero, Elena Poniatowska, Federico Ortiz Quezada, Luis Soto, J. Jesús Esquivel, entre muchos otros.

Ha señalado Manuel Alcalá que varios no aceptaron ser entrevistados y con Manuel Bartlett tuvo una amplia entrevista pero que no quiso salir en cámara. Zorrilla tampoco y que no pudieron encontrar a Juan Manuel Bautista, ayudante de Buendía y quien estuvo con él el día que lo asesinaron. “Bartlett me dio tiempo para exponer sus puntos y de hecho tiene un libro en el que se deslinda del caso. La versión oficial era que Zorrilla fue el autor material y él era su jefe directo, pero tampoco ofrecemos pruebas que lo atan a él; nuestra misión fue hacer una película y no encontramos nada que pudiera ser una conclusión de ‘esto no fue lo que pasó’, lo que tratamos de probar es que la versión oficial sí tiene muchos”; dijo a Milenio el cineasta.

