José Sobrevilla- Continua sin piedad “Quién es quién en las mentiras”

ACERTIJOS

Llega el presidente a Naciones Unidas. A México le toca presidir por este mes el poderoso Consejo de Seguridad, allí donde se hablan de tu con los americanos y rusos y chinos y franceses. Deja un México de gran escándalo por la boda guatemalteca, que ya costó la cabeza de dos funcionarios de alto nivel, la secretaria de Turismo de CDMX y el novio, el de la boda, que dijo sí ante el juez de paz pero le dijeron, no, te vas y te vas. Santiago Nieto ayer tarde renunció por ese escándalo de la boda. La mañanera del otro día, el presidente se veía enojado, le brotó lo tabasqueño muy temprano y condenó esa boda y condenó al novio. Han caído dos grandes torres de ese tablero de ajedrez, Santiago Nieto era una gente de confianza, el Elliot Ness de la 4T, el implacable jefe de la Unidad de Inteligencia Administrativa del SAT, el que atrapa a los malosos defraudadores fiscales o lavadores de dinero. Eso se terminó y queda una duda, nadie de este gobierno de la cuatroté va a querer casarse en lo que resta del sexenio. Ni siquiera boda de pueblo. Sin invitados. Hasta que el jefe pluma blanca, quien aborrece las fastuosas bodas y todos esos convivios fifís, se vaya, con el jefe a cuadrarse a sus gustos y necesidades. Daño duro a su equipo de Gabinete, Santiago Nieto no era un funcionario menor, se despidió con un tuiter donde expresaba su lealtad al presidente y su amor a Carla, su nueva esposa. Aspiraba a dirigir la FGR cuando el que está se vaya, porque trae muy alborotado ese gallinero, pero la base quedaría ahora desocupada, es la segunda vez que Santiago es despedido, le ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, y ahora llegó la segunda. Lo suple un activista de 1968, Pablo Gómez, una gente fiel al proyecto del presidente. A ver cómo le va.

EL PRESIDENTE EN LA ONU

Anoche llegó a Nueva York, en vuelo comercial, creo que al aeropuerto JFK, lo esperaban a la entrada de un hotel Hilton, varios paisanos, de esos que envían millones de dólares a sus casas en México, y eso ha permitido que no entremos en crisis financiera. No se acercó a saludar a los paisanos, porque el protocolo de seguridad allá es diferente, es la ONU la que le pone seguridad a los mandatarios extranjeros, el cordón de seguridad apoyados por la policía neoyorkina, que es muy eficiente. Entra a la ONU, aplausos para recibirlo, da su discurso y comienza como moderador a dar la palabra a los representantes del mundo. Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, para que no hubiera otra tercera guerra, para que los países allí se aquietaran y calmaran sus ansias de comerse y devorarse territorio. No han podido. El mundo no ha parado de tener guerras. Llega AMLO a la ONU, pero llega todo lo contrario a Barack Obama, que en ese mismo tiempo llegó a la Cumbre Climática de Noruega, siendo solo un ciudadano sin el maletín rojo ni el botón nuclear a su lado, es recibido de pie por todos como un rock star, como el diputado veracruzano que preside la Cámara de Diputados Federal, Sergio Gutiérrez Luna, el amigo que un día va a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque por ahora no lo conoce, él fue también uno de los invitados a esa boda guatemalteca, de la que ahora nadie quiere hablar, nadie, es mejor el silencio porque, como dijo la canción, el silencio es oro. Al lado de AMLO el canciller Marcelo Ebrard, que según una encuesta del día de ayer, de C6E Research, aventaja para la candidatura a la presidencia por Morena a Claudia Sheinbaum, por un buen tanto, 29% contra 37%, pero esa es otra historia para estos días.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El Gran Premio del Checo