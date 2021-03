José Sobrevilla – Corrige AMLO a Sheinbaum

Por José Sobrevilla

Como cubo de agua fría debió haberle caído a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la pregunta hecha este viernes (26/03/21) por Lizbeth Álvarez Martínez nuestra compañera de ZMG Noticias, cuando expresó al presidente López Obrador que, en su discurso, él siempre ha dicho que una de las tareas fundamentales de la Cuarta Transformación ha sido acabar con el racismo; “en tal sentido, me gustaría saber su opinión sobre Juan Silva (Noyola), un afromexicano que pudiera ser el encargado del despacho de la alcaldía en Coyoacán… y, bueno, recalcar que él salió de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México”, (la misma que, cuando era jefe de gobierno de la CDMX, el presidente creó en abril de 2001).

Como seguramente usted sabe, el titular de la alcaldía de Coyoacán Manuel Negrete Arias (Cd. Altamirano, Gro./11/03/1959), renunció para contender por la gubernatura de su estado, Guerrero, y en su lugar dejó a Juan Silva Noyola, quien fuera su director de gobierno y asuntos jurídicos, y al que puso en primer lugar de la terna que el ex futbolista envió a Claudia Sheinbaum para validar el relevo en el Congreso local, además de José Justo Ramírez Salcedo y Miguel Ángel Reyna Gaytán.

Sin embargo, ella ha negado la existencia de dicha terna, y también, ‘por sus pistolas’ ha mandado a los diputados locales una propuesta con dos de sus incondicionales en primero y segundo lugar, y sólo hasta el tercer sitio al referido afromexicano Silva Noyola, a quien mediante acusaciones han tratado de destruir imputándole diversas irregularidades como presuntos “malos manejos”; de esta forma, la gente de Sheinbaum ha pretendido descalificarlo para asegurar la administración coyoacanense para Morena y concretamente su equipo.

El ‘balde de agua fría’ debió haber sido porque, a pregunta expresa, el presidente respondió a la reportera que Juan Silva Noyola tiene derecho a contender por la Alcaldía, porque “todos tenemos los mismos derechos”, igual que todos.

“Ayer hablábamos de que no debe de haber clasismo, discriminación ni racismo; ya que son asuntos, temas, soslayados”. Desde la invasión colonial se han tenido actitudes racistas porque “siempre el que invade, para saquear, para cometer abusos, incluso para exterminar a la población nativa, ha debido argumentar alguna justificación”.

Entonces, siempre ‘la justificación’ ha sido que vienen a “civilizar” y que son –entre comillas– de ‘razas superiores’. Eso fue lo que hicieron cuando nos invadieron, pero desgraciadamente esas actitudes han persistido por siglos. “Ayer recordaba que los liberales, tan inteligentes e íntegros, eran racistas. Imagínense la grandeza de Melchor Ocampo, hombre íntegro, decía ‘Me quiebro, pero no me doblo’ (y hay quienes dicen que es al revés, ‘me doblo, pero no me quiebro’; pero no, es ‘me quiebro, pero no me doblo’).

Bueno, Melchor Ocampo –continúa narrando el presidente– le llega a decir al presidente Juárez, cuando estaba en el exilio, al ofrecerle un puro: “indio que fuma puro, ladrón seguro” y, el presidente Juárez le responde, “indio sí; ladrón, no…”

(Del tema) apenas el jueves (25), el presidente dijo haber señalado dos ejemplos; uno, el de un articulista del periódico ‘La Jornada’, que utilizó el refrán racista “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”; y otro, el del actual director del INE (Lorenzo Cordova Vianello), quien cuando tuvo una conversación con un grupo de dirigentes indígenas, se burló de ellos por la forma en que hablaban.

Pero el clasismo y el racismo se mantienen, –continuó el primer mandatario–, únicamente que se oculta de manera hipócrita. Como no está de moda eso, hay otras cosas ¿no?, que han creado para desviar la atención durante el periodo neoliberal: las nuevas políticas públicas, las nuevas causas para luchar, cuando prevalece, repito, clasismo y racismo.

“Recuerdo, una vez lo platiqué, pero no está de más volverlo a decir, cuando era yo jefe de gobierno y Miguel Alemán (Velasco), gobernador en Veracruz, entregó una réplica de una cabeza olmeca a la Ciudad de México para ponerla en un cruce a la entrada de Santa Fe, donde hay mucho tráfico; y di la instrucción de que el acto se hiciera rápido para no detener el tráfico.

“Y bueno, empieza la ceremonia y los discursos tardaban. El caso es que ya la íbamos librando cuando pasa una señora que al verme de lejos bajó la ventanilla y en el silencio que había gritó: ‘¡Andrés Manuel, eres un NACO!’ (risas)… El racismo existe y todos tenemos que luchar por la igualdad y hacer a un lado todas esas expresiones de atraso, que tienen que ver con el desprecio a nuestros semejantes, la falta de respeto.

“Entonces, si es un afromexicano, indígena, tienen todo el derecho de participar. Además, otro afromexicano, Vicente Guerrero, cuando el papá le sugirió que negociara con el Virrey, incluso que le ofrecería ayuda económica, le respondió ‘La patria es primero’; además, el mejor presidente de México en toda la historia, un indígena zapoteco… Entonces, todos tienen el mismo derecho. (Ver video).

Esta es opinión personal del columnista