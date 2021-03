José Sobrevilla-Corrupción en la Educación Media Superior

Desde que la pandemia del Covid llegó y pegó en nuestros rostros, el mundo ya no volvió a ser igual, lo que antes fuimos, ahora lo perdimos, dejamos de serlo; lo que antes se podía, ahora no se podía, perdimos libertad, tranquilidad, paz y muchas vidas que cayeron en el camino. Y a un año y pico aun no enderezamos la nave, la ruta crítica de las vacunas ahí va, poco a poco. Recobraremos la calma algún día. Ayer por lo pronto los números terribles del ciclo escolar y de las escuelas, del Inegi, asombran, nos dejaron ver el gran daño a la educación. Van los números:

5.2 millones de alumnos no se inscribieron al ciclo 2020-2021.

2.9 millones por falta de recursos.

2.3 millones causas relacionadas a Covid.

26.6% considera que clases a distancia son poco funcionales.

25.3% alguno de sus padres se quedó sin trabajo.

21.9 no tiene computadora, dispositivo o Internet.

19.3 de las escuelas cerraron.

740 mil alumnos no concluyeron el ciclo 2019-2020.

Se inscribieron 33.6 millones y el 22% no concluyó.

58.9% por razón asociada a Covid.

8.9 por falta de dinero o recursos.

Cómo piensan para regresar a las escuelas:

Mucha disponibilidad: 59%

Algo de disponibilidad: 16.5%

Poca o nada disponibilidad: 25%

LAS CINTAS DE HBO

Estando en el día y parte de la noche pegado a las películas, encontré en HBO, que no es televisión, dos series documentales que hace poco estrenaron y crearon, en una de ellas, más de 600 millones de visitas cuando la gran Oprah Winfrey entrevistó a la rebelde Meghan y al Príncipe Harry, totalmente subtitulada, habla del racismo al que fue sometida por la Casa Real y todas esas lindezas que dijeron, incluyendo el nieto rebelde. Nada del otro mundo. Ni hubo crisis de la realeza ni nada parecido. El otro documental fue el dedicado al acusado de pederastia, lo titularon Allen V Farrow. El lio entre Mia Farrow y Woody Allen, de las acusaciones cuya relación sentimental duró 12 años y llevan peleando otros tantos, por la acusación que le hicieron al actor y director de haber violado a una niña de 7 años, una de sus hijas adoptivas. Es una miniserie de 4 capítulos, cuando Woody aborda el haberse enamorado y casado con una hija adoptiva de Farrow. La pareja más poderosa del medio artístico, en aquel tiempo, se enfrascan en una batalla en tribunales, que ahora HBO revivió, unos 20 años después para actualizar esas acusaciones al gran Woody Allen, que creo la libró porque aún no había nacido el Mee Too, sino lo despedazan.

