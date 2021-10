José Sobrevilla – Delincuencia organizada y Estado: “Negocios de sombras”

Por Gilberto Haaz

Dice el viejo refrán que a cada capillita le llega su fiestecita. Ahora le llegó a la 4T del presidente AMLO. Sucede que dos de sus bellas criaturas, o cinco, o menos como diría Peña Nieto, les salpicaron unos papeles llamados Pandora Papers, como aquellos Panamá Papers de antaño. Nada pasará. Los escándalos llegan y brotan, y el mismísimo presidente tiene una salida muy practicada: ‘Robaban más los Salinas’, y en su mañanera puso de ejemplo a Raúl Salinas de Gortari, que las nuevas generaciones no conocen, en lugar que dijera o hubiera dicho: Robaban más los de Peña Nieto, ah pero con Peña no se puede por aquel pacto con tinta sangre del corazón, como cantaba Julio Jaramillo. En fin. El viejito secretario de la SCT ya le reconoció al presidente que si era millonario en dólares, pero que le birlaron su lana algunos canijos bolsistas, o sea, lo del agua al agua. Millonario en dólares, y el gordis Julio Scherer Ibarra, hijo de la leyenda del periodismo, que se veía tranquilo y pacífico y muy honradito, aseguró a un medio que era dinero de él cuando ejercía de abogado, ah que abogados tan millonarios. De la compañera sentimental de Bartlett, ya sabemos que goza de cabal salud, porque, dice el presidente, es una empresaria hecha a si misma, y el hecho de ser pareja del tentón Bartlett no la lastima, nada pasa y nada pasará, como aquella vieja canción de Nelson Ned. Caras vemos, billetes no sabemos.

EL OTRO PACTO

Se avecina un pacto mortal. La reforma constitucional eléctrica, que el presidente AMLO envía a la Cámara, necesita 333 votos en la Congreso de los Diputados. Morena no tiene mayoría en eso, necesita 56 votos adicionales. PAN Y PRD ya le dijeron nones. Dante Delgado anda callado. Morena, PT y el Verde tienen unidos 277 diputados, el PAN, 114, PRI tiene 71 votos, MC de Dante, 23 votos y PRD, 14. Sin ellos, eso no pasa. PAN y PRD ya dijeron abiertamente que nanáis, que la gente votó al darles la oposición, para atarle las manos al presidente en sus iniciativas de no quitarle ni una coma a sus envíos. Todos miran para conocer quién será el Judas Iscariote en esta nueva hazaña. Todo parece indicar que será el PRI de Alito Moreno, quien junto a Osorio Chong y Rubén Moreira, jugarán a la tercia de traidores que venderán caro su amor, como la aventurera de Agustín Lara. El congresista y paisano veracruzano, Pepe Yunes Zorrilla, ya publicó en sus redes sociales que con su voto no cuenten, pero quienes deshojan la margarita saben que el PRI, al anunciar que lo están estudiando y analizando con lupa, saben que darán su brazo a torcer y por ahí caerá el out 27. Aseguran los analistas políticos, que la causa es porque a Alito Moreno, Osorio Chong y Rubén Moreira, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, eso dicen, les tienen guardadas por allí sus pequeñas travesuras. Pobre país.

LAS FOTOGRAFIAS

Decía el histórico fotógrafo, Robert Capa: “Si tus fotografías no son buenas es porque no te acercaste lo suficiente”. Las frases cursis suelen decir que una fotografía vale más que mil palabras. Depende. La otra fotógrafa afamada, Susan Sontag: “La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma”. Julio Cortázar, que amaba la escritura y la fotografía, dijo: “Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías”. Otro fotógrafo, Henri Cartier-Bresson: “Fui a Marsella. Una pequeña renta me permitía costearme los gastos, y trabajé con entusiasmo. Acababa de descubrir la Leica. Se transformó en la extensión de mis ojos y nunca me he separado de ella desde que la hallé. Merodeaba por las calles todo el día, tenso y preparado para brincar, resuelto a ‘atrapar’ la vida, a preservar la vida en el acto de vivir. Ante todo, ansiaba apresar en los confines de una sola fotografía toda la esencia de alguna situación que estuviera desarrollándose delante de mis ojos”. Hay fotos que sirven para descripciones. Y gente que vive pegada a sus cámaras, Horacio Fadanelli, maestro orizabeño, el mejor que tiene al volcán Pico de Orizaba como belleza única, y que su amigo Dante Delgado Rannauro lo invitó no hace mucho al Senado a una bella exposición, debe dormir y despertarse con sus cámaras profesionales. A Hugo Garrido, gran maestro de Notiver, una foto suya en tuiter le sirvió para traer a Veracruz al embajador de Estados Unidos en México, el anterior, Christopher Landau, quien vino a una exposición. O sea, las fotos y las cámaras muchas veces abren puertas. Hace tiempo leí por ahí que un jalapeño, Efrén Mota Cabrera, con una cámara Cannon captó el momento, hace años, que en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio era llevado cargado herido de muerte, con la cara ensangrentada, en esa foto instantánea que le dio la vuelta al mundo y que el Times lanzó a todo diario que la publicó. Un Zapruder de los nuestros, solo que aquel en Dallas, Texas.

