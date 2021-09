José Sobrevilla.-Descuidan al presidente, dejan que se exhiba

Por José Sobrevilla

El presidente puede tener una forma muy personal de gobernar, de enfrentar su responsabilidad, pero quienes le rodean, su equipo directo, el de comunicación, el de asesoría que encabeza Lázaro Cárdenas Batel, su propio equipo de ayudantía, Redes Sociales, seguridad, debieron advertirle que el tuit que comentaría este viernes 24 de septiembre (2021) ante todo México y el mundo, gracias a la pregunta de la reportera estrella de Grupo Fórmula, y que fue “sembrado” en Twitter por manos oscuras; de los cuales con nombres falsos o verdaderos, existen miles en las redes sociales, no era del grupo de los 31 investigadores que han estado siendo acusados de operar con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

El presidente aseguró que él y su esposa están con “la conciencia tranquila” y que por ello podían ventilar contenido como el de ese tuit; aunque cualquiera con el mínimo sentido común, y una elemental búsqueda en Internet, podría haber percibido que no era escrito por uno de los científicos por muy vulgar, corriente y/o lleno de rencor que pudiera estar; lo que nos lleva a preguntar fue “error”, “descuido”, o “estrategia”.

Comentarios habremos de leer y escuchar muchísimos, entre otros como el del encuestador Roy Campos quien asegura que el presidente ‘ya aprendió a victimizarse’, o bien que “AMLO exhibe a su esposa en la mañanera” como difundió SDPNoticias (Claudia Santillana Rivera/25.09.2021) donde aseguraba que alguien había atacado de manera “burda y vulgar” a la esposa del presidente. “No, no fue ningún periodista o reportero. Tampoco alguien de su gabinete. No fue Jesús Ramírez Cuevas. Fue el propio presidente de México, al exponer lleno de ira un tuit de un personaje que aún no sé en donde radica su peso como para exponerlo en la conferencia de prensa diaria”, agregando que el sujeto tiene pocos seguidores en Twitter y “por supuesto no es uno de los científicos señalados en la investigación de la FGR; es, digámoslo así, un ciudadano más”.

Pero lo más triste es que, ante este infortunio, el presidente se vio solo, molesto, indignado, abandonado, atribuyendo el insulto a los 31 investigadores que están siendo acusados por el Conacyt ante la Fiscalía General de la República, FGR, que encabeza ese hombre “íntegro” que es Alejandro Gertz Manero, según el decir presidencial y que no necesariamente coincide con el de la comunidad académica e intelectual de este país, en su mayoría.

Uno acierto de los mandatarios que le antecedieron era que, al delegar responsabilidades, permitían al presidente ocuparse de otros asuntos más propios de su encargo e investidura, que de entrar en pleitos cuyos costos políticos deberían de asumir -en este caso– la propia directora del Conacyt, la FGR, o a quienes correspondiera, pero que sean siempre los mandos medios, no el presidente a quien se exponga a un desgaste innecesario.

Sobre el tema de los 31 científicos, un grupo de investigadores, tuvo que informar el presidente, cuando correspondía a María Elena Álvarez-Buylla Roces, estos tenían una asociación civil y que mediante ella se iban a congresos y el Conacyt les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, “y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas”, y mejores relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, “era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos”.

Cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, lujos, derroche, pues entonces “se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica” remarcó molesto el presidente, como ya es parte de su discurso de estos primeros tres años de gobierno.

Así, con toda la carga del problema de los investigadores que, al parecer tiene un trasfondo más allá de la denuncia, y que pudiera deberse a esa clase media que exhibió a Morena en las pasadas elecciones en la Ciudad de México o bien alguna política de gobierno como la Ley de Ciencia y Tecnología, Humanidades e Innovación, como ha insinuado Julieta Fierro, el presidente exhibió que la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que tiene que ver con estos investigadores, quienes –dijo– recibieron “alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, y 471 millones para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”.

También reveló que este grupo habría adquirido un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán “¿por qué no en Iztapalapa?” se preguntaba el presidente, y que eran recursos que no justificaron ante el Conacyt; pero también denunció, por el informe que le hizo llegar la directora del Conacyt, que ellos habían sido los responsables de justificar en 2007 las omisiones de las autoridades federales en el rescate de los cuerpos en la explosión de la mina Pasta de Conchos aquel 18 de febrero de 2006.

El Tuit maldito del tal Aldo Aldrete

En respuesta @FGRMexico, @Violetavr y a @Conacyt_Mx, Aldo Aldrete, cuyo nombre y fotografía aparecen en su cuenta que abrió en Washington, DC, se define como “Científico, irreverente, transgresor, Experto en Seguridad, Bioterrorismo, Miembro del Comité Científico de la ONU” y que en un tuit Sergio Sarmiento, periodista, señalara que “el Comité Científico de la ONU no existe”; pues Aldrete escribió y así lo desglosó el presidente en la mañanera del viernes 24 de septiembre:

“Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿No saben quién es?, esa idiota que no sabe ni escribir sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero, y gracias al pendejo loco imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz” (8:29 23/09/21 Twitter for Android).

“Se llama el señor –si es real– Aldo Aldrete, fíjense, este es uno de este grupo”, dijo antes de leerlo López Obrador, y “Como siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra consciencia, pues lo podemos poner. Pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos”.

Julieta Fierro Grossman, académica y científica, profesora de la UNAM, ha cuestionado si con la indagatoria de la FGR se busca crear un ambiente de terror para evitar protestas por la que será la nueva legislación de Ciencia Tecnología, Humanidad e Innovación; ley que pretende concentrar el poder y limitar los recursos y la libertad de investigación, ha dicho @FierroGossman. El caso es que Alejandro Gertz, por tercera vez busca sentar en el banquillo a los científicos acusándolos de delincuencia organizada. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ha calificado la acusación como un exceso. Recordemos que un juez federal había rechazado por segunda ocasión en la semana la solicitud de la FGR para girar órdenes de captura contra el grupo de científicos.

Apenas el jueves, a través de un comunicado, Alfredo Higuera, fiscal especial en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía, habría anunciado sin ahondar en detalles que la Fiscalía replantearía la acusación contra los científicos para que sea revisada de manera integral; expresando “no hay duda” de que la AC Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) había recibido más de 240 millones de pesos “de manera ilegal” (situación que la FGR debe demostrar), ya que el fiscal Higuera asegura que sí existe “un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas”[1].

Ahora bien, el Fiscal Alejandro Gertz debería excusarse de participar en este conflicto, en el cual ha demostrado especial interés, ya que apenas hace algunos meses, en junio 10, fue aceptado y llevado hasta el Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, en medio de las protestas de la comunidad científica, después que desde 2010 había sido rechazado por la instancia en otras administraciones (del Yunque, según ha dado a conocer esta columna[2]); instancia que hoy dirige María Elena Álvarez-Buylla y a la que Alejandro Gertz, la FGR, le debe el favor. Todo ello lo debieron haber informado al presidente antes de enfrascarse en la participación de este viernes en la conferencia mañanera. Recomendamos video anexo.

Esta es opinión personal del columnista

