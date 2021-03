José Sobrevilla-Despidos y acoso en Becas para el Bienestar Benito Juárez

Vale destacar que el manual de organización de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, autoriza solo las funciones de los titulares de las direcciones generales, pero no de toda la demás estructura, quienes no tiene autorizadas las funciones.

No obstante, el 21 de enero 2021, se publicaron las reglas de operación 2021 [2] , con los requisitos que deben seguir los estudiantes de educación media superior que aspiren a obtener una de estas becas.

Hostigados, perseguidos e incluso despedidos, los trabajadores comentaron que la Secretaría de Educación Pública, hoy a cargo de Delfina Gómez Álvarez, desconoce esta situación que ahora viven; incluso, destacan, aún no es publicado el nuevo “Manual de Organización de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez” y, hasta el momento, se sigue utilizando el Manual de Operación del Programa Prospera, cuyas reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la federación del 29/12/2017 [1] , cuando Jose Antonio González Anaya, era Secretario de Hacienda y Crédito Público; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social e Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía.

Lo anterior, denunciado a Noreste.net, pone en cuestionamiento al personal encargado de otorgar las Becas del Bienestar, lo que no tendría mayor relevancia si no fuera que algunos de los trabajadores con antigüedad y derechos ganados han sido despedidos o en su caso acosados para obligarles a renunciar y colocar a más miembros de sus equipos.

Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien ocupa la dirección General de Administración de Finanzas, la revista Proceso (número 2312 de fecha 21/02/2021) lo ha vinculado con Raymundo Collins Flores, ex titular de del Instituto de Vivienda, Invi, de la Ciudad de México, donde Arroyo del Muro ocupó el cargo de director de Finanzas, entre 2015 y 2018, periodo en el que fueron identificadas las irregularidades que originaron el proceso sobre Collins por desfalco de 400 millones de pesos del presupuesto del Invi por el ejercicio fiscal de 2016.

Otro de su equipo, Javier Esteban Coutiño Suárez, no acredita una formación académica profesional, sin embargo, ocupa un cargo como Director de Área. Él, de inmediato despidió a personal con derechos y antigüedad, para colocar a sus amistades. Ana Ylsa Mendoza Villalobos, directora de personal, otra recomendada, aseguran es “novia” de José Guadalupe Guerra Juárez, licenciado en Ciencias de la Informática, quien es un director protegido de ella y, aseguran, desconoce todo.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Vázquez Piceno lo designó el ex Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, y el personal heredado no cuenta con experiencia ni con estudios que acrediten un perfil para el desempeño de sus encargos; esto ha desatado “terror” entre la base trabajadora, sobre todo porque es uno de los programas prioritarios para la Cuarta Transformación.

El 9 de febrero (2021) Abraham Vázquez Piceno, (licenciado en Ciencia Política y Administración Pública/UNAM) tomó protesta como Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Aún no cumple el mes y ya enfrenta problemas como la falta de un Manual de Operaciones, prepotencia y abuso de autoridad contra sus subalternos, lo que ha generado problemas laborales, además de una investigación penal en contra de un integrante de su equipo. Lo anterior ha sido denunciado a este medio por uno de sus trabajadores quien, señaló: “confiamos en la voluntad de eliminar imposiciones o de evitar ‘amiguismos indeseables’ de la administración actual”.

