José Sobrevilla – Día del padre e Pánuco

Debieron ser días como estar en Siberia, aunque el liberado dice que la pasó entre amigos y la familia que lo visitaban y con la lectura, que esos libros siempre le hacen a uno la vida menos penosa. No cargó una losa como Pípila, pero si salió libre de la cárcel porque la Fiscala Carnala, según el amparo de los jueces, no le demostró nada. Todos sospechaban que eso era una consigna política contra Monreal, una consigna presidencial. La noche de su liberación, Milenio TV cubrió en directo casi una hora esa fiesta y algarabía que había afuera del Gulag llamado Pacho Viejo, allí donde se detiene a los disidentes y opositores y hay un montonal que esperan la justicia y que den a publicar esa jalada llamada ley de Ultrajes a la autoridad, que la Suprema Corte ya desechó, pero que este gobierno se hace el dormilón. Faltan muchos por salir y ojalá el Senado fije una comisión para que vengan por ellos, porque bien lo dijo Monreal: “Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo”. Sale perdiendo el gobernador Cuitláhuac y su Fiscala esta batalla, aferrado a eso todavía ella dijo que el caso no estaba cerrado, y él góber, que había salido por la presión de un amigo ‘pudiente’, que no era otro más que Ricardo Monreal. Algún día se las van a cobrar. No sé cuándo, pero lo harán, me dijo uno de los suyos.

LA SALIDA

José Manuel del Rio Virgen salió entre porras y aplausos de los suyos, paisanos que habían ido a recibirle esperando su liberación. Habló de que había sido una injusticia y que había muchos presos políticos adentro. “Es una vileza que busquen chivos expiatorios para meterlos a la cárcel”, dijo. Con una chamarra naranja, símbolo del Movimiento Ciudadano, señaló que adentro había muchos inocentes, y debe doler dejarlos adentro cuando se convierten en compañeros de celda. Triunfó la justicia, clamaban sus hijos. En ese momento, Dante entró al aire. Comentaba con la comunicadora, Elisa Alanís, que iba rumbo al penal, pero tuvo un retraso de 4 horas en la carretera, por uno de los líos que siempre hay en esos caminos que, cuando no es una caseta maldita es algún accidente, pero que encontraría a Del Rio Virgen en el camino para darle un abrazo. Dijo Dante, muy duro, que el presidente AMLO le debe una explicación y un perdón a José Manuel, que por él hacerse el desentendido se aprovechó el gobierno de Veracruz y sus autoridades para ensañarse con Del Río. Y llamó ‘mequetrefe’ al gobernador Cuitláhuac. Dante venía enchilado. Costó trabajo sacarlo, si no hubiera tenido esa pinza de cobertura de Monreal-Dante, que eran como Messi y Cristiano jugando juntos, difícil es sacarlo, ahí están los casos de Rogelio Franco Castán, que no han encontrado la fuerza política afuera para salir, o de Tito Delfín Cano, exalcalde de Tierra Blanca, o del mismo Pasiano, a quien en una caravana presidencial le soltaron a AMLO que lo tenían detenido indebidamente y el presidente volteó al otro lado, confiando en su Ruiz Cortines. En fin. Ahora hay que ir por los otros y liberarlos de ese Gulag veracruzano. Y demandar a las

autoridades, debe haber una ley de reparación que, al menos paguen los daños por el cautiverio. 178 días no son cualquier cosa. Del Río dijo que el lunes estaba en su chamba del Senado, donde trabaja de 8 de la mañana a 12 de la noche. Venga.

LOS VISITANTES A ORIZABA

Sábado por la mañana, gusto me dio encontrar a dos paisanos veracruzanos, el señor Jorge Castellanos Ruela y su esposa Suzzete. Hospedados en el orizabeño hotel Orbe, le dijo a Blanquita, la jefa de recepcionista, que quería saludar a este escribiente y a qué hora llegaba. Fiel lector de Notiver desde hace muchos años, logré encontrar al matrimonio a las puertas del hotel. Nos saludamos. Llegaron a ver al gran Enrique Guzmán, que se presentó en su show el día viernes con gran éxito, y con 33 canciones de repertorio. Me habló un poco de Orizaba, la que ya conocía, de aquellos baños rosas y su gran alberca y partieron a caminarla, porque en esa zona céntrica todo es muy peatonal. Les deseé buen viaje al Puerto y que retornen cuando puedan, esta es una ciudad que alberga a los turistas. Nos despedimos con un abrazo.

