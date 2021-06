José Sobrevilla – El día después

Por José Sobrevilla

La espera que generó esta elección por la expectativa, fue larga, y cuando veíamos lejano el 6 de junio en las multimencionadas elecciones, porque muchos esperaban el derrumbe del gobierno de López Obrador sin embargo las tendencias dan a conocer escenarios distintos; sin embargo, el mayor número de los medios mexicanos de comunicación, 39.9%, cabecearon sus ejemplares con “Pierde Morena mayoría calificada en San Lázaro”. Milenio, por ejemplo, destaca la participación del 53% del padrón en las votaciones según declaración de Lorenzo Córdoba Vianello, titular del Instituto Nacional Electoral, INE.

De acuerdo con el reporte de hoy de la Consultora Intélite, 25.8 de los medios destacaron que “Perfila partido de AMLO triunfo en diez gubernaturas”; mientras que 16.4 destacaba que “Ganaría oposición 9 alcaldías en la capital del país”; 9.9% habló el día de hoy acerca de la caída de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit y una de sus hijas por diversos delitos, incluido vínculos con el crimen organizado.

A las 23:30 de ayer el INE daba un mínimo de 265 diputaciones federales a la alianza Morena, Partido Verde, PT, y PES con un máximo de 298; mientras que la alianza opositora integrada por PAN, PRI, PRD tendría un mínimo de 181 diputados y un máximo de 213. Mientras que los partidos que están en riesgo de perder su registro ya que necesitan cubrir mínimamente un 3% de la votación, son Partido Encuentro Social, que se mueve entre 2.7 mínimo y 3.0 máximo; Redes Sociales Progresistas mínimo 1.8 y 2.0, mientras que Fuerza por México tendría entre 2.6 y 2.8% de las votaciones.

Los que obtendrían hasta 7.5% de las votaciones a nivel nacional sería el partido de Dante Delgado Movimiento Ciudadano, cifra que lo colocaría como la cuarta fuerza política del país por encima del Verde Ecologista, el PRD y Partido del Trabajo. Hasta la misma hora de anoche, según los conteos rápidos, el PRI no conservaba ninguna gubernatura. No obstante, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, declaraba ganadora su coalición, de acuerdo con datos preliminares, en Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; además destacaba empates técnicos con ventaja para ellos en Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Querétaro.

Entre los demás datos que destacan los medios el día de hoy están temas como el que Movimiento Ciudadano, MC, cambiará la correlación de fuerzas y “requílibrará” la balanza en la Cámara de Diputados, según declaración de su dirigente nacional, Clemente Castañeda, tras la jornada electoral. También dijo que dio frutos la apuesta de ir solos, ya que se adjudicó la victoria en las gubernaturas de Nuevo León y Campeche, así como en tres capitales: Monterrey, Guadalajara y Campeche. En los comicios por la Cámara de Diputados, perfiló que este partido, MC, tuvo más de 7 por ciento de los votos, lo cual les permitió romper la barrera de los 3 millones de sufragios a su favor.

Por considerar que viola el artículo 130 constitucional, que prohíbe a los ministros de culto realizar actividades proselitistas, la comisión de quejas y denuncias del INE, se supo anoche, pidió a Facebook quitar el video de Sandoval Íñiguez en el que llama a votar contra quienes están en el gobierno, ordenó también al prelado abstenerse de emitir mensajes durante las ceremonias religiosas de carácter público, así como en los medios de comunicación, incluso en redes sociales, donde se promueva que los ciudadanos se abstengan de votar o sufraguen por determinado candidato o partido. El plazo que la comisión del INE pidió a Facebook fue no mayor a tres horas para que realizara las acciones necesarias para suspender la difusión de ese material.

Antes del cierre de la urna electrónica, la votación de los mexicanos en el extranjero ya había superado 55 por ciento de participación de los 32 mil 305 que se registraron para las elecciones de este domingo, informó el INE. La consejera Norma Irene de la Cruz Magaña explicaba que antes del cierre del sistema (18 horas) se registraba una votación de 17 mil 823 mexicanos, de los 32 mil 305 ciudadanos y ciudadanas que se registraron desde 89 países. Del total, 67 por ciento, es decir, 21 mil 585, eligieron la modalidad por internet para la emisión de su voto, la cual cerró a las 18 horas; el 33 por ciento restante, que son 10 mil 720, optó por la vía postal.

A pesar de la violencia registrada en la contienda electoral, sólo 30 casillas no fueron instaladas en el territorio nacional por causas de inseguridad, robo o quema de urnas y/o conatos de violencia. El INE precisó que la cifra representa 0.02 por ciento del total de casillas (162 mil 570) en las que los ciudadanos no pudieron votar, 20 de ellas de plano no pudieran instalarse y, en 11 más, la elección tuvo que ser interrumpida por violencia. Se registraron en la contienda seis mil 40 incidencias, que van desde propaganda política de partidos cercanos a las casillas o la votación de algún ciudadano que no se encontraba en la lista nominal. Se determinó la suspensión de la votación en 115 casillas.

De 300 a 500 pesos se pagó a algunas personas que fungieron de presidentas de casillas o representantes de partidos políticos –como Acción Nacional– en Iztapalapa, quienes expresaron que decidieron participar porque es “un dinero extra” y no por cumplir con su deber ciudadano. Mariano, quien fue presidente de casilla por vez primera en la colonia San Andrés Tetepilco, mencionó que para el trabajo que realizó se le hicieron pocos los 500 pesos que le dieron, debido a que “se llevó el material para armar urnas, además de tomar una capacitación y hacer el conteo, y fueron prácticamente poco más de 12 horas invertidas” do a conocer La Jornada.

Este mismo medio, por ejemplo, destaca que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que durante la jornada recibió 76 denuncias y se registró la aprehensión en flagrancia de 12 presuntos responsables de este tipo de ilícitos. El titular de la fiscalía, José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que la jornada fue histórica por la numerosa participación de la ciudadanía después de “80 años de elecciones intermedias desabridas”. Al detallar el tipo de delitos registrados, señaló Ortiz Pinchetti que 15 de las denuncias fueron por destrucción de documentos y materiales electorales, y el resto por la compra de votos, la suspensión de beneficios de programas sociales y por recoger credenciales de elector de manera ilegal.

Para El Financiero, las elecciones intermedias transcurrieron con algunos casos de violencia en el país, como colofón de los días previos de campaña, cuando asesinatos de candidatos, agresiones y amenazas tensaron la contienda. El gobierno federal desplegó más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad. Inclusive, Zudikey Rodríguez, candidata de la alianza PRI-PAN- PRD para Valle de Bravo, Estado de México, quien había sido secuestrada y amenazada de muerte para obligarla a declinar por Morena, pudo votar sin contratiempo. Sin embargo, la jornada electoral no estuvo exenta de violencia: en Tijuana, Baja California, una cabeza humana fue arrojada a la casilla marcada con el número 1440, en la colonia Terrazas Del Valle.

