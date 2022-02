José Sobrevilla – El mal llamado Long Covid

Se le conoce como Long Covid o Covid largo y se conoce así porque, a pesar de haber pasado por toda la enfermedad, los síntomas continúan permaneciendo en cualquiera de las personas que lo hayan padecido. Los pacientes se pueden tardar semanas o meses en recuperarse y las secuelas graves ocurren únicamente en 10 o 15% de los casos. Según un artículo firmado por Hugo Maguey (Gaceta UNAM/31.01.2022) las secuelas tras padecer la Covid-19 incluyen tos crónica, falta de aire (disnea), cansancio, taquicardia, pérdida de olfato o parosmia, en la que los olores y sabores no vuelven a ser los mismos para algunas personas; también las del tipo neurológico como insomnio o dificultad para concentrarse; y muy frecuentemente las de tipo psicológico: depresión y ansiedad.

Presentar o no estas secuelas es independiente de si se tuvo Covid severo o una enfermedad leve, considera Susana López Charretón, especialista en Virología: “No es que se alargue el padecimiento, es que puede ser agudo y después de librar la infección se quedan secuelas graves. Son rastros que dejó el virus”[1]. Estas secuelas se pueden ir quitando teniendo terapias, pues eso se haría con la necesidad de fortalecer a los pulmones, que fueron afectados por el virus.

Como todos sabemos, los síntomas COVID-Ómicron son Fatiga, Irritación de garganta, Dolor de cabeza, Molestias musculares, Secreción nasal, Estornudos, Lumbalgia, Sudores nocturnos, Náuseas, Pérdida de cabello, Conjuntivitis, Tos, Fiebre, Ligera pérdida de olfato y gusto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una vez que te has infectado, el virus tardará de 5 a 6 días para presentar algunos de los síntomas; este periodo es el tiempo de incubación y a los tres días de haber contraído el virus se puede comenzar a contagiar y lo puede hacer en los ocho días siguientes.

Para saber y estar seguros si se tiene o no coronavirus, la mejor prueba es el PCR ya que detecta la presencia de material genético de un patógeno mediante una muestra biológica que es extraída de las fosas nasales o de la garganta del paciente. Es el test más confiable con una eficiencia del 100%, aunque es la más costosa y la que tarda más en arrojar los resultados. También es importante que los cubrebocas KN95 y N95 no sean reutilizados.

Para López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, aunque muchos pacientes tras infectarse con el SARS-CoV-2 tardaron semanas y hasta meses en su recuperación, no se puede hablar de Covid largo o como le han llamado muchos medios en Estados Unidos long covid; y aclaró que en estos casos los pacientes “ya no tienen infección, es decir, ya no se detecta el virus, lo que hay son secuelas”. La investigadora descartaría el término pues “suena a que se alarga, pero en realidad son secuelas, y no se sabe por qué pasa”. Es necesario recordar que es una enfermedad la cual, aunque ya tiene dos años, no se conoce del todo, por lo que se sigue aprendiendo sobre la marcha. Aunque no hay todavía referencia a un patrón común, muchos de los pacientes presentan dificultad para respirar, algunos padecen de insomnio, síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, caída de cabello o tos crónica. Sin embargo, la experta, también miembro del Colegio Nacional ha llegado a señalar que, cuando mucha gente refería malestares, sobre todo insomnio, los médicos pensaron que era por una situación de estrés porque tener Covid era una impresión fuerte, un susto espantoso. Se pensaba que eran secuelas psicológicas, que la gente se había puesto muy nerviosa. Existe el síndrome posterapia intensiva, que se presenta por la situación tan estresante de estar en las unidades de terapia intensiva de los hospitales. Se creía que era algo parecido, pero no lo es”, destaca la publicación de la Gaceta de la UNAM.

Sin embargo, un estudio que realizó el Instituto Humanitas y el Hospital San Raffaele de Milán, Italia, reveló la existencia de una inmunidad innata contra el virus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19; descubrimiento que podría llevar al desarrollo de fármacos y biomarcadores para evaluar la gravedad de la enfermedad. Esta investigación, publicada en la revista Nature Immunology, estuvo centrada en análisis de la molécula Lectina de Unión a Manosa (MBL) que tiene funciones similares a las de los anticuerpos. Ésta es adherida a la proteína pico del coronavirus para bloquear su ingreso al organismo.

En cuanto a estudios sobre la relación vacunas y secuelas, todavía no existen resultados; sin embargo suceden frecuentemente, “por lo que hay que seguir con las medidas de prevención y no pensar en salir a infectarse, ‘se pueden presentar sin importar si se cursó una enfermedad leve o severa’. No podemos decir que si te vacunas no tienes secuelas, pero tenemos que pensar: vacúnate y síguete cuidando porque no podemos asegurarlo” destacó la investigadora de la UNAM.

Finalmente, algo que seguramente dará de qué hablar. Y es que, cuando inició la mal llamada pandemia la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Medicinas Alternativas y Complementarias, lanzó la convocatoria a todas las instituciones y colegios de homeopatía mexicanos para apoyar a enfermos de COVID-19; y hoy los Médicos homeópatas señalan que la homeopatía está brindando resultados positivos contra este mal que ha afectado la salud pública.

“Establecimos un tratamiento individualizado que ha dado resultados positivos, diferente al convencional” ha dicho la Doctora Andrea Flores, miembro de la Comisión de Investigación en Homeopatía y del Comité Editorial de la Liga Médica Homeopática Internacional. El cascabel al gato se lo puso el director del ISSSTE Pedro Zenteno Santaella cuando declaró que trataría su infección por COVID con homeopatía; lo que ha aplaudido entre otros Andrea Flores, profesora también de la Facultad de Medicina de la UNAM, “porque como homeópatas sabemos de la efectividad de este tipo de medicina, que está avalada por muchas investigaciones”[1].

Mediáticamente es una noticia interesante, sin embargo, hay que considerar que hasta el momento no existe un tratamiento específico para el COVID, y que en la homeopatía se da un tratamiento y medicamento específico para cada persona, “no es el mismo para todos porque la sintomatología es diferente”.

